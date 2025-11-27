ONG humanitarias alertan de «recorte sin precedentes» en la ayuda a refugiados saharauis

2 minutos

Argel, 27 nov (EFE).- El consorcio de organizaciones internacionales que trabajan en los campamentos de refugiados saharauis alertó este jueves de «los recortes sin precedentes» que están afectando a la ayuda humanitaria para los más de 173.000 residentes de uno de los asentamientos «más prolongados» del mundo, levantados en Argelia hace medio siglo.

Las 19 organizaciones que componen el consocio detallaron que los fondos destinados a la población refugiada saharaui se redujo hasta en un 40 % y advirtieron de que las «actividades esenciales como la distribución de agua no dispondrán de financiación para 2026».

Con motivo del Plan de Respuesta que presentó hoy el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) para 2026–2027, las ONG destacaron que «la supervivencia» de esta población, que vive en un «entorno extremadamente hostil», depende de la intervención humanitaria en sectores básicos como la nutrición, la educación y el agua.

«Desde el Consorcio queremos alertar con urgencia del grave deterioro sistemático de sectores básicos que garantizan la supervivencia de la población saharaui», declaró en un comunicado conjunto.

Por su parte, la Media Luna Roja Saharaui, que opera al margen del consorcio, describió un «deterioro continúo» de la situación de la población refugiada desde la pandemia de 2020 que se ha agravado por una «crisis de financiación sin precedentes».

Esta organización internacional aseguró que han aumentado las tasas de «malnutrición y anemia» entre mujeres y menores hasta los niveles de 2010.

Los campamentos de refugiados saharauis se levantaron hace 50 años en el desierto argelino, de la provincia de Tinduf, para acoger a quienes escaparon del Sáhara Occidental tras la Marcha Verde que lanzó Marruecos sobre la entonces colonia española.

«Lo que empezó como una emergencia temporal se ha convertido en una realidad crónica, normalizada por la comunidad internacional y, con demasiada frecuencia, ignorada», denunciaron hoy las organizaciones que trabajan en los campamentos. EFE

lfp/sb/ah