ONG independiente reporta dos feminicidios en el centro de Cuba en la última semana

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La Habana, 2 jun (EFE).- La plataforma feminista independiente Alas Tensas (AT) confirmó este jueves dos nuevos feminicidios ocurridos en Cuba en la última semana en la provincia Sancti Spíritus (centro), y con ellos sube a 34 el total de feminicidios reportados en lo que va de 2026, según los datos compilados por EFE.

Una de las víctimas es Lidianni Luis González, madre de dos hijos, quien murió presuntamente a manos de su expareja, el 21 de junio, en la carretera central, cerca de la localidad La Trinchera, cuando se trasladaba desde el poblado de Guayos, donde residía, relata el informe en las redes sociales.

El Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT) señaló que en este caso la mujer asesinada «había denunciado previamente a su agresor, lo que denota el proceder negligente de la policía».

Las activistas informaron de otro feminicidio, el de Zarahelga (Sarita) Pardo López, de 29 años, reportado el 29 de junio en el reparto Carlos Roloff de la ciudad de Sancti Spíritus.

Señalaron al agresor como su expareja y padre de sus tres hijos, quien tras el acto de violencia intentó suicidarse, y se encuentra hospitalizado y bajo custodia policial.

La ONG ha expresado su preocupación en los últimos meses por el aumento de los crímenes machistas en la isla en la primera mitad de este año.

Según indicó en un informe sobre la violencia de género el pasado año, la actual situación de crisis económica y energética en Cuba contribuye a una mayor desprotección de mujeres y niñas.

Además ha insistido en su reclamo al gobierno cubano de que «publique estadísticas oficiales sistemáticas, tipifique el feminicidio, active protocolos de protección, habilite refugios para mujeres en riesgo y garantice líneas de emergencia efectivas».

En un reciente recuento de sus informes, AT contabilizó 350 feminicidios ocurridos en Cuba desde 2019 hasta junio de 2026, según los registros que ha llevado conjuntamente con la plataforma feminista YoSiTeCreo en Cuba (YSTCC).

En este reporte indicó que actualmente investiga doce posibles feminicidios, cinco intentos y un asesinato de hombre por violencia feminicida, alertados en 2025; así como diez posibles asesinatos machistas y tres intentos alertados en 2026.

De acuerdo con datos elaborados por EFE a partir del registro de ONG feministas, en 2025 se produjeron en Cuba al menos 46 asesinatos machistas.

La estatal Organización Nacional de Bufetes Colectivos confirmó que en 2024 los tribunales identificaron en juicios realizados un total de 76 mujeres asesinadas por sus parejas, ex parejas u otras personas en la isla.

El Gobierno cubano ha declarado «tolerancia cero» contra la violencia machista, pero las activistas denuncian la falta de acciones concretas, tanto en la prevención como en la atención y el apoyo a las víctimas.

Cuba no tiene tipificado el feminicidio como un delito específico en su Código Penal y los medios estatales rara vez reportan estos sucesos. EFE

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