ONG inicia en Países Bajos segunda demanda climática contra Shell por nuevas perforaciones

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La Haya, 21 abr (EFE).- La ONG ecologista Milieudefensie (Amigos de la Tierra Países Bajos) presentó este martes una segunda demanda climática contra la petrolera Shell para exigir que detenga la perforación de nuevos yacimientos de petróleo y gas y establezca objetivos concretos para reducir emisiones.

La demanda fue formalizada en Egmond-Binnen, un pueblo en el oeste de Países Bajos que acoge uno de los yacimientos de gas sin desarrollar, y allí la ONG presentó un mapa mundial que muestra unos 700 yacimientos de petróleo y gas aún sin desarrollar en los que Shell, una de las mayores petroleras del mundo, participa.

El director de Milieudefensie, Donald Pols, criticó que la empresa continúe apostando por los combustibles fósiles, lo que, a su juicio, “nos mantiene dependientes de combustibles fósiles contaminantes y agrava la crisis climática”.

“Los altos precios en las gasolineras vuelven a poner de manifiesto lo vulnerable e insostenible que es el sistema de combustibles fósiles. La gente común está pagando el precio, mientras que los grandes contaminadores se llenan los bolsillos”, afirmó.

Según la ONG, la evidencia científica muestra que el uso únicamente de los recursos ya existentes bastaría para superar el límite de 1,5 grados de calentamiento global fijado en el Acuerdo de París.

Además, recuerda que las reservas actuales son suficientes para cubrir la demanda durante las próximas décadas, siempre que se acelere la transición hacia fuentes renovables.

En este sentido, la organización subrayó la necesidad de que Europa aumente su inversión en energía solar y eólica para reducir la dependencia de combustibles fósiles.

“El sol no se bloquea por una guerra y el viento sigue soplando, independientemente de quién tenga el poder político”, señaló Pols.

Este procedimiento se apoya en las declaraciones de Shell a sus inversores en marzo de 2025, en las que expresó su intención de mantener su negocio basado en combustibles fósiles e incrementar la producción de gas natural licuado más allá de 2030.

También se apoya en la sentencia reciente de apelación del primer caso climático contra Shell, en la que un tribunal concluyó que la empresa tiene la obligación de reducir sus emisiones.

El abogado Roger Cox, que representa a Milieudefensie, subrayó que la justicia ya ha reconocido que la empresa tiene el deber de respetar los derechos humanos y contribuir a los objetivos del Acuerdo de París.

“Si Shell fuera un país, solo cuatro emitirían más” gases de efecto invernadero, añadió Pols, quien destacó la “gran responsabilidad” de la compañía en la crisis climática.

También reclama que Shell fije metas intermedias claras para reducir sus emisiones entre 2030 y 2050, ya que, denuncia, no tiene un plan concreto para alcanzar la neutralidad climática.

Milieudefensie considera que el objetivo de emisiones netas cero en 2050 anunciado por la compañía es “más un eslogan de marketing” que una estrategia real porque Shell prevé aumentar sus inversiones en gas frente a las energías renovables.

La ONG también recordó que agencias de inteligencia británicas han alertado sobre el impacto del cambio climático en la seguridad nacional, y puso como ejemplo a España, donde el aumento de la inversión en renovables ha reducido en un 75 % la influencia de los combustibles fósiles en el precio de la electricidad.

Esta nueva demanda, centrada en la apertura de nuevos yacimientos, va en paralelo a la primera que inició hace años la misma ONG contra Shell, en la que le exigió reducir emisiones de CO2, y que está ahora ante el Tribunal Supremo, con una primera audiencia prevista para el 22 de mayo. EFE

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