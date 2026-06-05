ONG insta a comunidad internacional a impulsar libertad de presos políticos en Venezuela

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Caracas, 5 jun (EFE).- La ONG venezolana Cofavic indicó este viernes que la comunidad internacional y los organismos internacionales deben impulsar la liberación de los presos políticos en Venezuela, en un nuevo llamado a la excarcelación de todas las personas detenidas por estos motivos en el país, que ahora enfrenta un nuevo contexto tras la captura de Nicolás Maduro.

«La libertad plena de todas las personas detenidas por motivos políticos es una obligación indivisible del Estado Venezolano, y toda la comunidad internacional y organismos internacionales de protección de los derechos humanos deben impulsar su cumplimiento, así como monitorear su aplicación sin mayor aplazamiento», dijo la organización no gubernamental en la red social X.

El nuevo llamado llega en momentos en que las autoridades encargadas del país hablan de un nuevo momento político y han ordenado cientos de excarcelaciones entre cifras contradictorias y sin la publicación de un listado de las personas beneficiadas, lo que ha ocasionado incertidumbre en los familiares.

Cofavic (Comité de Familiares de Víctimas de los Sucesos de Febrero y Marzo de 1989 conocidos como el Caracazo) agregó que la liberación de las personas detenidas por razones políticas constituye «una medida indispensable para aliviar el sufrimiento de todas las familias afectadas», muchas de ellas apostadas en «condiciones precarias» a las afueras de los centros de detención esperando las liberaciones prometidas.

Es necesario «avanzar» en la «reconstrucción del tejido social que todas las familias venezolanas claman», y es «inaplazable establecer en el país un clima de respeto, confianza y convivencia mínima», afirmó la organización.

Según la ONG Foro Penal, que lidera la defensa legal de los presos políticos en el país, en Venezuela hay más de 400 de estos detenidos.

Esta semana Foro Penal informó que 29 trabajadores de la empresa minera Mibiturven -corporación mixta entre la estatal Minerven y la turca Marilyns Proje Yatirim- fueron liberados, luego de pasar un año y dos meses detenidos, acusados de cuatro delitos, entre ellos tráfico de material estratégico.

También confirmó la excarcelación de John Jairo Gasparini, quien fue detenido en marzo de 2020 y condenado a 16 años de prisión tras haber sido acusado de un presunto plan para derrocar al Gobierno del entonces presidente Nicolás Maduro.

Las excarcelaciones se suman a cientos ocurridas en meses anteriores y los más de 8.000 beneficiados con la Ley de Amnistía, quienes, en su mayoría, gozaban de libertad restringida. EFE

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