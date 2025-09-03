The Swiss voice in the world since 1935

ONG israelí denuncia nacionalización de tierras en Cisjordania para expandir asentamientos

Jerusalén, 3 sep (EFE).- La ONG israelí Peace Now condenó este miércoles la decisión del Ministerio de Defensa de Israel de declarar como tierras estatales unas 45,5 hectáreas en el norte de Cisjordania ocupada para expandir el asentamiento judío de Havat Gilad.

La organización, en un comunicado, consideró que la medida aleja la posibilidad de paz y dificulta la resolución del conflicto entre israelíes y palestinos.

«Hoy, es evidente para todos que este conflicto no puede resolverse sin un acuerdo político en el marco del cual se establecerá un Estado palestino en Cisjordania, pero el Gobierno israelí opta por dificultarlo y alejarnos de la posibilidad de paz y del fin del derramamiento de sangre», señaló la ONG.

Según Peace Now, la nacionalización de tierras es uno de los principales métodos de Israel para controlar los territorios ocupados, restringiendo su uso a los palestinos y asignándolas únicamente a israelíes.

El asentamiento de Havat Gilad, fundado en 2002 cerca de Nablus, se encuentra en gran parte sobre tierras privadas palestinas, por lo que legalizarlo requeriría demoler las viviendas existentes y reubicarlas a un kilómetro de la ubicación actual.

El terreno nacionalizado forma parte de las aldeas palestinas de Jit, Tell y Fara’ata, según Peace Now.

Desde que asumió el actual Gobierno israelí en diciembre de 2022, se han declarado como tierras estatales unas 2.500 hectáreas, casi la mitad de todas las tierras nacionalizadas desde los Acuerdos de Oslo. Solo en 2024 se produjo el mayor aumento en 27 años, con 2.400 hectáreas convertidas en tierras estatales, según los datos recopilados por la organización. EFE

