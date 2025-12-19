ONG israelí denuncia que el Ejército sigue destruyendo Gaza de forma deliberada

2 minutos

Jerusalén, 19 dic (EFE).- La ONG israelí B’Tselem denunció este viernes que Israel, pese al alto el fuego, sigue destruyendo de forma deliberada zonas bajo su control en la Franja de Gaza; tras hacerlo durante meses a fin de que los palestinos no tengan un hogar al que regresar.

«La destrucción de barrios e incluso de ciudades enteras no fue una consecuencia de los combates, sino parte de una política deliberada», denunció hoy la ONG en un informe que analiza los dos años de ofensiva bélica israelí, calificada por esta organización ya el pasado julio de «genocidio».

Según esta oenegé, Israel ha demolido de forma sistemática edificios e infraestructura esencial como carreteras, electricidad o sistemas de agua con la intención de impedir que los gazatíes tengan un lugar al que regresar, creando una crisis de desplazamiento que tildan de «clave» para «destruir la sociedad palestina en la Franja».

«Las personas desplazadas fueron despojadas de su humanidad y sus posesiones, desplazadas de un lugar a otro, obligadas a vivir durante muchos meses en campamentos superpoblados, carentes de infraestructura básica, en condiciones de extrema privación, expuestas a los bombardeos y disparos israelíes y sin ningún tipo de protección», denuncia el informe sobre la situación que padecen más de 1.8 millones de gazatíes.

Desde el alto el fuego, el Ejército israelí controla el 54 % del territorio de la Franja, tras replegar sus tropas a una línea imaginaria desde donde siguen abatiendo a palestinos que, dicen, atraviesan la línea o bien se acercan demasiado o de forma «sospechosa» a los soldados.

«El acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás del 10 de octubre de 2025 no supuso ningún cambio significativo en la conducta de Israel», añade B’Tselem, que insta a la comunidad internacional a «actuar de inmediato y con decisión para garantizar que quienes toman las decisiones en Israel rindan cuentas».

Además, recuerda que Israel se niega a abrir varios cruces comerciales por los que debía permitir la entrada de ayuda humanitaria a Gaza, interrumpe y retrasa la entrada de ayuda esencial, continúa imponiendo restricciones draconianas a las organizaciones humanitarias e impide a los periodistas entrar en Gaza. EFE

pms/rml