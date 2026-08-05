ONG israelí pide un examen independiente de la salud del médico gazatí preso Abu Safiya

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Jerusalén, 5 ago (EFE).- La ONG Médicos Por los Derechos Humanos Israel (PHRI, en inglés) envió una petición este miércoles a un tribunal administrativo israelí para que permita que se lleve a cabo un examen (independiente al del Servicio de Prisiones de Israel) del estado de salud del doctor gazatí Hussam Abu Safiya, detenido en diciembre de 2024.

PHRI pidió al tribunal que permita a un especialista médico, enviado por la propia ONG, acceder al centro de detención subterráneo de Rakefet, en la cárcel de Nitzan (centro de Israel), «o en cualquier instalación en la que esté detenido en estos momentos el Dr. Hussam Abu Safiya», recoge el comunicado emitido por la ONG.

Según la organización, los registros médicos que el Servicio de Prisiones de Israel le ha entregado recogen que Abu Safiya tiene una herida en el ojo izquierdo y se ha quejado a sus médicos en la cárcel de heridas en la cabeza y el pecho. Estos informes recogen también que se le hizo un examen de rayos X en el pecho, pero los resultados no aparecen en el registro.

La petición se produce después de que, el pasado 8 de julio, el Gobierno israelí asegurara al Tribunal Supremo que se habían realizado «numerosos exámenes médicos» al mediático doctor y que no se había detectado riesgo para su vida.

Sin embargo, estas afirmaciones respondieron a la denuncia del propio abogado de Abu Safiya, Nasser Odeh, quien tras visitar al preso aseguró que su vida corría «peligro inmediato». En declaración jurada, Odeh dijo que el médico afirmaba haber sido golpeado con un martillo y porras tras una audiencia del Tribunal Supremo sobre la prórroga de su detención en junio.

Después de una visita previa, Odeh aseguró que Abu Safiya presentaba heridas graves en la cabeza, la cara, las orejas y el cuello. Tenía problemas para respirar, no podía mantenerse sentado sin colapsar y parecía cerca de perder el conocimiento.

«PHRI afirma que los registros médicos oficiales, junto a las repetidas denuncias de violencia y la compleja condición médica del Dr. Abu Safiya, hacen urgentemente necesaria una evaluación médica independiente», sentencia la ONG en el comunicado, que reitera que es necesario un examen imparcial para el médico palestino.

PHRI mantiene además otra petición en el Tribunal Supremo de Israel que busca liberar a catorce médicos palestinos de Gaza (Abu Safiya entre ellos), detenidos sin cargos ni juicio.

Abu Safiya fue detenido por las fuerzas israelíes en diciembre de 2024 durante el asedio al Hospital Kamal Adwan, en el norte de la Franja de Gaza. EFE

pbj/pcc