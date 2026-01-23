ONG kurda alerta de situación humanitaria «catastrófica» en la asediada Kobani, en Siria

2 minutos

Beirut, 23 ene (EFE).- La Media Luna Roja Kurda alertó este viernes de una situación humanitaria «catastrófica» en la ciudad septentrional siria de Kobani, de mayoría kurda y bajo asedio de las fuerzas gubernamentales en medio de la escalada de la última semana entre las partes.

«La situación humanitaria es catastrófica y a la gente de Kobani le trae dolorosos recuerdos del periodo en que la ciudad estuvo anteriormente asediada por el denominado Estado Islámico. Os llamamos urgentemente a intervenir de forma inmediata y a cumplir con vuestras responsabilidades humanitarias y morales», denunció la organización.

En un comunicado dirigido a la comunidad humanitaria y en especial al alto comisionado de la ONU para los Refugiados, el kurdo iraquí Barham Salih, la ONG recordó que tanto la ciudad como sus afueras son objetivo de una «brutal» campaña militar desde hace días y también de un «sofocante» asedio del bando gubernamental.

Según la Media Luna Roja Kurda, el suministro de agua, combustible y alimentos a estas áreas permanece cortado, mientras que la localidad central ha perdido recientemente el acceso a internet y telecomunicaciones.

Un gran número de familias se han visto desplazadas desde aldeas kurdas de la zona a Kobani, donde «muchas de ellas se ven forzadas a dormir a la intemperie o en sus vehículos», agrega la nota.

El jueves mismo, la comandante del grupo kurdo Unidades de Protección de la Mujer (YPJ), Nesrin Abdulá, advirtió en una rueda de prensa telemática desde la ciudad que había comenzado a nevar, lo que agrava todavía más las condiciones de la población en medio de la escasez de combustible para calentarse.

Kobani, en la frontera con Turquía, está alejada del resto de territorio en manos de las fuerzas kurdosirias y continúa cercada pese al alto el fuego de cuatro días acordado este martes para tratar de renegociar la integración de las áreas kurdas en las estructuras estatales. EFE

