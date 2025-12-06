ONG lamenta falta de diálogo del Gobierno con campesinos paraguayos sin acceso a la tierra

Asunción, 6 dic (EFE).- La Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) lamentó este sábado una supuesta falta de diálogo entre el Gobierno del país y campesinos que reclaman el acceso a la tierra, luego de que la víspera al menos 42 labriegos fueron detenidos y una veintena resultaron con heridas leves tras haber intentado ingresar por la fuerza a una finca rural.

«El enfrentamiento es la muestra clara de la inoperancia del Estado ante la imposibilidad de dialogar, la imposibilidad de construir alternativas (…) para llevar adelante la reforma agraria», dijo a EFE el secretario general de Codehupy, Dante Leguizamón, quien remarcó que en Paraguay existe un problema de distribución de la tierra.

El activista lamentó que la estrategia usada históricamente por el Estado paraguayo para abordar «la problemática campesina e indígena es -a su juicio- violenta y criminalizadora».

Un grupo de campesinos considerados «sin tierras» a bordo de camiones intentaron ingresar a una finca, ubicada en el departamento de San Pedro (norte), conocida como Lusipar, una propiedad de unas 11.000 hectáreas que fue incautada como parte de un proceso judicial contra un narcotraficante brasileño y que se encuentra administrada por el Estado paraguayo.

El subcomandante de la Policía, César Silguero, indicó el viernes que al menos 42 personas fueron aprehendidas, incluso menores de edad, que hubo «personas con heridas leves, pero de ninguna gravedad», además de un policía herido por un arma de fuego.

Según la Fiscalía, 22 mujeres fueron trasladadas a un hospital y otras diez personas fueron «derivadas a servicios de salud para diagnóstico médico».

Leguizamón señaló que, según imágenes a las que tuvieron acceso, hubo un «intento de ingreso» a la finca que derivó en una «reacción también violenta» de parte de las fuerzas de seguridad, que usaron, según dijo, balas de goma para dispersar a los campesinos.

Los campesinos demandan que las tierras de la estancia Lusipar, actualmente administrada por la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico), pasen a formar parte de la reforma agraria, destacó.

La «desigualdad en la tenencia de la tierra» es un problema que no está «combatiéndose», advirtió el secretario general de Codehupy, al explicar que los últimos censos agrarios muestran una «disminución clara de las pequeñas fincas», muchas de ellas propiedad de campesinos.

«Es una diferencia en la tenencia de la tierra, que sigue avanzando y que sigue complejizando la situación», analizó el activista.

La estancia Lusipar es una «propiedad privada» que fue incautada en 2019 en el marco de una investigación por lavado de dinero contra el presunto narcotraficante Luis Carlos Da Rocha, alias ‘Cabeza Branca’, quien cumple una condena en Brasil, informó el viernes la titular de la Senabico, Teresa Rojas. EFE

