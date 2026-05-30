ONG libia revela asesinato de un militar libio reclamado por la CPI por crímenes de guerra

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Argel, 30 may (EFE).- La Institución Nacional de Derechos Humanos de Libia (NIHRL) informó este sábado del asesinato, en «circunstancias misteriosas», de Saif Suleiman Sneidel, vinculado al Ejército Nacional Libio (LNA) y acusado por la Corte Penal Internacional (CPI) de cometer crímenes de guerra en Bengasi y alrededores, en el este del país.

La NIHRL reveló en un comunicado que Sneidel «fue secuestrado» a principios de año por hombres armados y enmascarados en su domicilio de Bengasi, y que su cuerpo fue posteriormente hallado en un hospital de la ciudad, según confirmó la propia organización.

La ONG, que considera el asesinato de Sneidel como «un intento de ocultar la verdad» y de «obstaculizar la justicia», acusó a las autoridades del este del país, controladas por el mariscal Jalifa Haftar, de «guardar silencio» y de no «divulgar» ninguna información relacionada con su asesinato.

Sneidel fue oficial del denominado «Grupo 50» de la Brigada Al Saiqa, vinculada al Ejército Nacional Libio (LNA), liderado por Haftar, y participó en la «Operación Dignidad», lanzada en Bengasi en mayo de 2014.

La CPI reveló el 8 de agosto de 2025 la existencia de una orden de arresto contra él por supuestos crímenes de guerra, entre ellos asesinato, tortura y atentados contra la dignidad personal, cometidos en Bengasi o sus alrededores, antes o desde el 3 de junio de 2016, y hasta en torno al 17 de julio de 2017.

La orden fue emitida en noviembre de 2020 después de haberse mantenido bajo sello durante casi cinco años para «maximizar las oportunidades de arresto» y proteger la investigación en curso, aunque la Fiscalía de la CPI pidió en julio de 2025 que se levantase su carácter confidencial para «aumentar las posibilidades de detención».

La CPI tiene abiertas varias investigaciones desde marzo de 2011 sobre crímenes contra la humanidad y de guerra cometidos desde el 15 de febrero de 2011, cuando comenzó la rebelión contra Muamar el Gadafi, y ha emitido órdenes de detención contra varios responsables libios.

La NIHRL instó a la Fiscalía y a la Dirección de Seguridad de Bengasi a iniciar «una investigación exhaustiva» sobre del asesinato de Sneidel y garantizar que los acusados sean juzgados por esta «grave violación de los derechos humanos». EFE

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