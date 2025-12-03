ONG libias celebran el proceso en la CPI contra acusado de crímenes de lesa humanidad

Túnez, 3 dic (EFE).- Organizaciones de la sociedad de Libia celebraron este miércoles la entrega y comparecencia de Khaled el Hishri, sospechoso de crímenes de lesa humanidad entre 2015 y 2020 contra presos de una cárcel del país magrebí donde se desempeñaba como alto cargo, a la Corte Penal Internacional (CPI), tras ser detenido el pasado julio en Alemania, por orden del alto tribunal.

Está previsto que el Hishri comparezca hoy, a convocatoria de la CPI, tras ser considerado uno de los principales responsables del centro por participar, presuntamente, de manera directa o indirecta, en asesinatos, torturas, violaciones y otros abusos sistemáticos contra miles de detenidos, según la orden de arresto emitida por la Sala de Cuestiones Preliminares el 10 de julio de 2025.

Tras su entrega y citación para su comparecencia, las ONG difundieron un escrito en el que destacaron su «satisfacción» por el hecho, que «supone la primera vez que un sospechoso de crímenes de lesa humanidad cometidos en Libia ha sido llevado ante la Corte, desde que se abrió la investigación después del Consejo de Seguridad de la ONU en 2011».

El documento, suscrito por 16 organizaciones, destaca que «esto marca un paso importante hacia la justicia, la verdad y la reparación para las víctimas de crímenes graves cometidos en toda Libia».

Para las ONG firmantes, «las siguientes etapas deben basarse en una comprensión inclusiva de los crímenes cometidos y de las personas perjudicadas», por lo que instaron a la CPI a garantizar que los cargos tengan en cuenta «todos los delitos denunciados y a todos los grupos de afectados, y que las víctimas puedan participar de manera significativa y segura en todas las etapas del proceso».

El Hisri fue detenido por las autoridades alemanas seis días después de la emisión de la orden de arresto y retenido hasta el 1 de diciembre, hasta concluir los procedimientos nacionales previstos por el Estatuto de Roma, el tratado del tribunal, antes de proceder a su entrega.

El arrestado, conocido como ‘Al-Buti’, es uno de los funcionarios de «más alto rango» de la prisión libia de Mitiga, bajo control de la Fuerza Especial de Disuasión, donde miles de personas fueron detenidas durante largos periodos y fueron víctimas de crímenes de lesa humanidad.

El Hishri es considerado el número dos de Osama Najim al Masri, jefe de operaciones de la Policía Judicial libia, arrestado el pasado febrero en Italia, pero liberado posteriormente y devuelto al país magrebí en un avión estatal italiano, tras una polémica decisión del Gobierno de Giorgia Meloni, pese a estar buscado también por la CPI.

El alto tribunal agradeció a Alemania su cooperación «firme y constante», que hizo posible la detención y traslado del sospechoso, un paso primordial en una de las investigaciones más complejas sobre los abusos cometidos en Libia desde febrero de 2011, cuando comenzó la rebelión contra el dictador Muamar el Gadafi. EFE

