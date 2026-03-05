ONG llevan al TJUE a la Comisión Europea por incumplir promesa de prohibir cría en jaulas

Bruselas, 5 mar (EFE).- Los organizadores de la iniciativa ciudadana End the Cage Age (Acabemos con las jaulas) comparecieron este jueves ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en Luxemburgo para exigir a la Comisión Europea que prohíba la cría de animales de granja en jaulas, como prometió hace casi cinco años.

Se trata del primer caso judicial contra el Ejecutivo europeo por incumplimiento de una iniciativa ciudadana, una herramienta que permite a los ciudadanos de la UE obligar a Bruselas a pronunciarse sobre un determinado asunto si reúnen un mínimo de un millón de firmas en al menos siete Estados miembros.

«El fallo sobre este caso no solo es crucial para el bienestar animal y los 300 millones de animales que aún sufren en jaulas, también es vital para la democracia: es el primero de su tipo que exige cuentas a la Comisión por su fracaso a la hora de actuar sobre una Iniciativa Ciudadana Europea que se ha comprometido a implementar», dijo la portavoz del Comité Ciudadano de la iniciativa y directora de la ONG por los derechos de los animales Compassion in World Farming Italia, Annamaria Pisapia.

Después de que End the Cage Age reuniera 1,4 millones de firmas en favor de la prohibición del uso de jaulas para animales de granja, la Comisión anunció en 2021 que presentaría una propuesta legislativa para acabar con las jaulas en 2023, en el marco de un paquete para la mejora de las normas comunitarias de bienestar animal.

La iniciativa no fue bien recibida por una parte del sector agrícola europeo, que argumentó que generaría grandes pérdidas económicas.

Para ello, el Ejecutivo europeo pidió estudios científicos a la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) para determinar las condiciones necesarias para la prohibición de las jaulas en granjas de aves de corral, cerdos y terneros, entre otros.

Sin embargo, y a pesar de los informes positivos de la EFSA y del trabajo realizado por sus propios funcionarios, la Comisión retrasó la publicación de la propuesta legislativa hasta que, tras las elecciones europeas en junio de 2024, se evaporó por completo de los planes del Ejecutivo.

En la audiencia de hoy, que duró más de tres horas, los jueces interrogaron a los abogados de las organizaciones ciudadanas, así como a representantes del servicio jurídico de la Comisión.

«La audiencia de hoy demostró que el tribunal se está tomando este asunto muy en serio: fue remitido a una cámara con un panel más grande de jueces y formularon preguntas muy pertinentes a nuestros abogados», señaló Pisapia en un comunicado tras la sesión.

Según la ONG, las organizaciones presentaron pruebas ante el tribunal y argumentaron que la Comisión «tiene la clara obligación de cumplir con su compromiso jurídicamente vinculante presentando un cronograma claro para presentar propuestas legislativas para prohibir la cría de animales en jaulas para todas las especies de cría», añadiendo que también deben otorgar acceso a los archivos internos referentes a la iniciativa ciudadana.

Se espera que la corte, con sede en Luxemburgo, pronuncie su sentencia después del verano. EFE

