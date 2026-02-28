ONG pide a países dar la nacionalidad a periodistas nicaragüenses en «apatridia de facto»

2 minutos

San José, 28 feb (EFE).- La ONG Colectivo de Derechos Humanos para la Memoria Histórica de Nicaragua pidió este sábado a los países conceder la nacionalidad a los periodistas nicaragüenses que se encuentran en «apatridia de facto».

«Pedimos materializar las medidas de protección para periodistas en apatridia de facto que han solicitado la nacionalidad a diferentes países», abogó esa ONG humanitaria en un mensaje en ocasión del Día Nacional del Periodista, que se conmemora el 1 de marzo en Nicaragua.

Al menos 20 periodistas nicaragüenses exiliados, principalmente en Costa Rica, han solicitado a los Estados de países democráticos, entre ellos España, Argentina, Chile y México, «medidas de protección», como que se les conceda la nacionalidad, debido a que se consideran en la «apatridia de facto».

Ese colectivo también pidió a la comunidad internacional que exijan al Gobierno nicaragüense que presiden los esposos Daniel Ortega y Rosario Murillo «que cese la represión contra el periodismo independiente de Nicaragua cuyo trabajo es vital para la memoria, porque sin verdad documentada no hay justicia posible y sin relatos basados en hechos nuestro país queda expuesto a la manipulación de la dictadura».

Esa ONG alertó que «decir la verdad de lo que sucede en Nicaragua tiene costos cada vez más altos: cárcel, destierro, desnacionalización, confiscación, amenazas y campañas de estigmatización, por lo que debemos de admirar la valentía y el coraje de los periodistas que siguen denunciando las atrocidades del régimen» sandinista.

En ese sentido, advirtió que el Ejecutivo «ha ejecutado una política sostenida de cierre, confiscación y asfixia contra más de 50 medios de comunicación como La Prensa, Confidencial, 100 % Noticias y Radio Darío, entre muchos otros, así como el congelamiento de cuentas bancarias, la cancelación de licencias, allanamientos y hostigamiento judicial a otros medios».

También que al menos 310 periodistas nicaragüenses se han visto obligados a exiliarse para resguardar sus vidas, mientras que al menos 23 han sido desnacionalizados «bajo acusaciones falsas de traición a la patria”.

«Sin embargo, pese a esta ofensiva, el régimen no ha logrado su objetivo de callar al periodismo independiente», destacó ese organismo.

El informe anual de Reporteros Sin Fronteras (RSF) ubicó a Nicaragua en el puesto 172 de la Clasificación Mundial de Prensa 2025, situándolo en el fondo de la tabla con peor clasificación, por encima solo de Rusia, Bielorrusia, Cuba y Venezuela. EFE

