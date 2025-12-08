ONG pide diálogo social para avanzar en una solución de futuro para el Sáhara Occidental

2 minutos

Rabat, 8 dic (EFE).- La recién creada Iniciativa Saharaui para el Desarrollo Sostenible y los Derechos Humanos defendió el diálogo con la sociedad civil, con los actores económicos y políticos, y el respeto a las libertades públicas en la búsqueda de una solución para el futuro del Sáhara Occidental.

Así figura en las conclusiones del primer encuentro de esta ONG, celebrado en Dajla (Sáhara Occidental), para debatir iniciativas sobre economía y derechos humanos y en el que la Iniciativa expresó su respaldo a la resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que conmina a Rabat a detallar su propuesta de un plan de autonomía para la excolonia española.

La organización, explicó hoy a EFE su presidenta, Gajmoula Ebbi, exdiputada saharaui en el Parlamento marroquí, apoya «una solución que respete de la dignidad de los saharauis, con políticas negociadas y mutuamente aceptable por las partes».

«La gente ya no cree que Naciones Unidas vaya a traer la solución, por eso, la gente se centra en los problemas reales», como la economía, los derechos de la población y las oportunidades para los jóvenes, agregó Ebbi, que fue un alto cargo del independentista Frente Polisario.

El documento final de la ONG reclama diálogo social, consolidación de las libertades públicas, como la libertad de expresión, y un enfoque «humanitario» que facilite la reconciliación.

«Si queremos avanzar, hay que dar un paso en las libertades públicas y los Derechos Humanos», insistió Ebbi.

La Iniciativa menciona específicamente la situación de los presos saharauis y pide la revisión de las «duras sentencias» dictadas contra varios jóvenes en las provincial de Sáhara, «desproporcionadas» respecto a los «actos que se les imputan».

Además, reclama una estrategia para proteger los recursos naturales que garantice que la población local se beneficie de sus ingresos y plantea la participación de la sociedad civil en las decisiones sobre la gestión de las tierras, entre otras iniciativas.

Tras la resolución de Naciones Unidas, anunciada el pasado octubre, el rey Mohamed VI urgió a los partidos marroquíes a presentar sus propuestas sobre el Sáhara «a la mayor brevedad».

Rabat debe elaborar una propuesta aceptable para Naciones Unidas tras el impreciso y escueto plan de autonomía que presentó en 2007. EFE

mar/lar