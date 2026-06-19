ONG pide investigar cadena de mando en asesinato del opositor nicaragüense Roberto Samcam

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San José, 19 jun (EFE).- La ONG Colectivo de Derechos Humanos para la Memoria Histórica de Nicaragua demandó este viernes investigar la cadena de mano en el asesinato a tiros en su casa en Costa Rica del opositor nicaragüense desnacionalizado Roberto Samcam, un mayor en retiro del Ejército naturalizado español.

En una declaración en ocasión del primer aniversario de ese crimen, el organismo reconoció como un avance la captura de cinco personas sospechosas de participar en la ejecución material de ese asesinato, pues las autoridades costarricenses también investigan si el móvil fue político.

«Sin embargo, advertimos que la justicia no estará completa mientras no se establezca toda la cadena de responsabilidad», anotó el Colectivo, integrado por activistas nicaragüenses en su mayoría y con sede en San José.

El asesinato a tiros de Samcam ocurrió el 19 de junio de 2025 en el cantón de Moravia, en San José, cuando un hombre entró en el condominio donde vivía la víctima y le disparó en múltiples ocasiones, según el Organismo de Investigación Judicial de Costa Rica (OIJ).

Samcam, un fuerte crítico con el Gobierno sandinista y con el Ejército de Nicaragua, se exilió en Costa Rica desde julio de 2018 por razones de seguridad y fue naturalizado español luego de que las autoridades nicaragüenses lo despojaran, junto a otras 93 personas, de su nacionalidad y de sus bienes tras acusarlo de «traición a la patria».

El militar en retiro había denunciado al Ejército «como partícipe de la represión y las ejecuciones extrajudiciales cometidas desde 2018» en Nicaragua, así como de ordenar una red de espionaje del régimen sandinista contra opositores nicaragüenses refugiados en Costa Rica.

«El proceso penal debe determinar no solo quién disparó, quién facilitó la logística o quién actuó como intermediario, sino también quiénes ordenaron, financiaron y planificaron desde Nicaragua este crimen», señaló el organismo.

El Colectivo afirmó que han documentado que la persecución contra la disidencia nicaragüense traspasa fronteras mediante vigilancia, amenazas, hostigamiento, desnacionalización, confiscaciones y agresiones contra personas exiliadas, por lo que el próximo inicio del juicio sobre ese caso «debe convertirse en una oportunidad para avanzar hacia la verdad completa».

Para esa ONG, ese proceso no puede limitarse a sancionar a ejecutores directos, sino que debe abrir el camino para identificar a los autores intelectuales y esclarecer si existieron vínculos transnacionales, estructuras de inteligencia, redes de apoyo o participación de agentes relacionados con el Gobierno que copresiden los esposos Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Por ello, demandó al Estado costarricense garantizar una investigación independiente, exhaustiva y sin interferencias, que mantenga abierta la línea de crimen político, crimen de Estado y de represión transnacional que también abra el camino a una justicia internacional.

También instó a fortalecer las medidas de protección para personas refugiadas, defensoras de derechos humanos, periodistas, víctimas y opositoras nicaragüenses que se encuentran en Costa Rica y a la comunidad internacional pidió mantenerse atenta ante ese juicio, acompañar a la familia de Samcam y exigir que ese asesinato no quede en la impunidad.EFE

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