ONG pide por «la libertad y justicia» en Venezuela a propósito de canonización de beatos

2 minutos

Caracas, 17 oct (EFE).- La ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) pidió este viernes, cuando faltan dos días para la canonización del médico José Gregorio Hernández y la religiosa Carmen Rendiles, quienes serán los primeros santos de Venezuela, por «la libertad y la justicia» en el país suramericano.

A través de X, la organización venezolana pidió también que el «ejemplo de fe, servicio y amor al prójimo» de ambos beatos inspire al pueblo venezolano a «seguir creyendo en el poder de la verdad, la dignidad y los derechos humanos».

«Señor Dios de la vida y la verdad, celebrando la canonización de José Gregorio Hernández y madre Carmen Rendiles, te pedimos por la justicia, libertad y la dignidad del pueblo venezolano, (…) te rogamos justicia para quienes perdieron su vida, libertad para los presos políticos y paz para quienes sufren persecución e injusticia», expresó.

La ONG espera que «quienes tienen poder y autoridad (…) escuchen el clamor de un pueblo que anhela paz, respeto a los derechos humanos y libertad plena».

La pronta canonización de Hernández y Rendiles ha sido considerada por organizaciones no gubernamentales, opositores, activistas de DD.HH. y la misma Iglesia católica venezolana también como una oportunidad para exigir la liberación de los presos políticos, un llamado encabezado, principalmente, por familiares de estos detenidos.

El pasado 7 de octubre, la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) señaló que la canonización representa «una ocasión propicia para que las autoridades del Estado dicten medidas de gracia que permitan recobrar la libertad a los encarcelados por razones políticas».

A juicio de la Iglesia venezolana, esta medida favorecería la tranquilidad y armonía de los familiares y allegados, así como de la «sociedad entera».

Según la ONG Foro Penal, en Venezuela hay 845 presos políticos.

El Ejecutivo y la Fiscalía niegan que en el país haya personas detenidas por motivos políticos, sino que -aseguran- cometieron delitos, una afirmación que rechazan ONG y opositores.

La ceremonia en Roma, que oficiará el papa León XIV este próximo domingo, será seguida por una Venezuela que atraviesa una prolongada crisis política y una «amenaza militar» de parte de EE.UU., según ha denunciado el Gobierno de Nicolás Maduro, en referencia al despliegue naval de la nación norteamericana en el mar Caribe.EFE

