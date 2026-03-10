ONG presenta ante la CIDH informe sobre violencia sexual durante guerra civil salvadoreña

3 minutos

San Salvador, 10 mar (EFE).- La organización humanitaria Cristosal presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) un informe sobre la violencia sexual y reproductiva que ocurrió durante la guerra civil (1980-1992) de El Salvador, informó este martes el abogado David Morales.

La presentación del informe se realizó este martes durante una audiencia pública sobre la situación de los derechos humanos de víctimas de violencia sexual en el marco del 195 período de sesiones de la CIDH, que en esta ocasión se realizó en Guatemala.

Morales, miembro de Cristosal, explicó a periodistas que el informe «refleja la dimensión y atrocidades que se cometieron contra mujeres y niñas, en su gran mayoría como crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad bajo responsabilidad de Estado».

Apuntó que también han «planteado, como el mismo informe refleja, la grave situación de impunidad que favorece a los responsables de estos crímenes».

El abogado denunció que el Estado de El Salvador «es infuncional, que no ha generado programas de reparación a los que está obligado, que no ha cumplido obligaciones de sentencias internacionales o nacionales y que no ha facilitado la información de estos crímenes».

«Acudimos a un organismo internacional a razón que en El Salvador el espacio cívico se ha cerrado, organizaciones de derechos humanos y las personas defensoras están siendo perseguidas, y las mujeres están siendo criminalizadas», dijo.

Señaló la Fiscalía General «no aplica un enfoque de género, revictimiza a las mujeres sobrevivientes que han acudido buscando que los crímenes que sufrieron sean investigados» y que «ha quedado en evidencia un Estado que, en teoría reconoce los derechos de las mujeres, pero en la práctica no puede evidenciar que está cumpliendo sus obligaciones en materia de justicia ni de reparación».

Expuso, por ejemplo, que un grupo de 10 mujeres presentaron ante la Fiscalía hace 9 años una denuncia «que ni siquiera ha sido investigada».

«En el marco que no hay condiciones internas para promover que el Estado cumpla sus obligaciones debemos acudir a los sistemas internacionales y colocamos el tema en el sistema interamericano para que sea objeto de seguimiento y pueda ser incluido en su informe anual (el de la CIDH) y en otros tipos de mecanismos», agregó.

La guerra civil salvadoreña, que enfrentó al Ejército con la guerrilla del FMLN, se saldó con unos 75.000 muertos, entre 8.000 y 10.000 desaparecidos y cientos de masacres de civiles -la mayoría mujeres, niños y ancianos- atribuidas a los militares. EFE

