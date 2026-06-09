ONG presentan campaña contra el abuso sexual infantil en el marco del Mundial en México

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Ciudad de México, 9 jun (EFE).- Organizaciones civiles, encabezadas por la fundación Reinserta, presentaron este martes en Ciudad de México una iniciativa contra el abuso sexual infantil y la trata ‘Juntos somos VAR: Vemos, Alertamos y Reporta al 089’ en el marco del Mundial 2026.

La iniciativa busca convertir la pasión por el fútbol en una herramienta de protección para las infancias, que según las organizaciones son más vulnerables durante grandes eventos como el próximo Mundial 2026.

“El abuso hacia los menores no desaparece porque estemos celebrando goles”, declaró Mercedes Castañeda, cofundadora de Reinserta, quien añadió que la indiferencia protege a la violencia.

La iniciativa incluye información para identificar situaciones de riesgo y proteger a los menores en el hogar y otros espacios públicos como restaurantes y aeropuertos.

Durante la presentación se proyectó una pieza audiovisual que alerta de diferentes situaciones de abuso a menores que pueden pasar desapercibidas durante la celebración de un partido de fútbol.

Según datos de Reinserta, en México una de cada cuatro niñas y uno de cada seis niños es víctima de abuso sexual, sin embargo, nueve de cada diez delitos de esta índole no se denuncian.

A la presentación de la campaña ‘VAR’ se unieron abogadas, representantes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), víctimas de abuso sexual durante la infancia y miembros de otras fundaciones que apoyan la causa de Reinserta.

Carla Jacinto, sobreviviente de abusos sexuales durante la infancia y trata de personas, afirmó que hablar del tema cura y reiteró que la indiferencia es “el mayor aliado” de los abusos sexuales.

La fundación nació en el año 2013 y lleva desde entonces acompañando a través de la atención integral a niñas, niños y adolescentes marcados por la violencia sexual en México.

La campaña se presentó a dos días de la inauguración de la Copa Mundial de Fútbol 2026 que dará comienzo con el partido que enfrentará a México y Sudáfrica en el Estadio Azteca el día 11 de junio.

En el contexto del Mundial de Fútbol 2026, el Gobierno de la capital mexicana ha anunciado un despliegue de más de 50.000 policías para garantizar la seguridad de la ciudadanía durante la celebración del torneo. EFE

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