ONG presentan denuncias ante la ONU por desaparición forzada de periodistas en México

3 minutos

Ciudad de México, 29 ago (EFE).- Las organizaciones Reporteros Sin Fronteras (RSF) y Propuesta Cívica (México) presentaron dos denuncias contra el Estado mexicano ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra en relación con la desaparición de periodistas.

En un comunicado, las instituciones precisaron que las denuncias solicitan al Comité que admita los casos de María Esther Aguilar Cansimbe y de José Antonio García Apac, desaparecidos en el estado mexicano de Michoacán (oeste) en 2009 y 2006 respectivamente.

En la víspera del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, que se conmemora el 30 de agosto, pidieron también que el Estado «reconozca su responsabilidad en la desaparición forzada de ambos periodistas» y que determine las violaciones de sus derechos a la vida, la integridad, la libertad, el reconocimiento legal y la libertad de expresión, así como los derechos de sus familias.

“Estos casos demuestran que la desaparición forzada de periodistas sigue siendo una herida abierta en México. La inacción del Estado y la impunidad rampante han dejado a las familias desoladas, sin verdad ni justicia”, señaló Antoine Bernard, director de Incidencia y Asistencia de RSF.

En tanto, Sara Mendiola, director ejecutiva de Propuesta Cívica, recordó que en las últimas décadas, México se ha convertido en uno de los países más peligrosos del mundo para los periodistas y señaló que las desapariciones forzadas de Aguilar Cansimbe y García Apac con “ejemplos de la extrema violencia contra la prensa en México”.

También, dijo, dan testimonio de la grave impunidad que persiste, la ausencia de una política penal pública para “investigar diligentemente” las violaciones graves y la falta de voluntad del Estado mexicano para castigar estos delitos y evitar que se repitan.

“El acceso a la justicia para las víctimas sigue siendo un camino solitario y tortuoso”, aseveró.

Las organizaciones rememoraron que Aguilar Cansimbe era una periodista que cubría temas de derechos humanos y seguridad pública para El Diario de Zamora y El Cambio de Michoacán, pero desapareció en noviembre de 2009.

Su caso, dijeron, se vio empañado por graves diligencias como que no se hizo una búsqueda inmediata y se omitieron pruebas clave, además de retrasos de años de investigación.

Mientras que García Apac fue fundador y editor del semanario Eco de la Cuenca del Tepalcatepec, desapareció el 20 de noviembre de 2006, tras ser supuestamente detenido por las fuerzas de seguridad en Buenavista Tomatlán, una localidad del estado de Michoacán.

Para 2024, apuntaron, un juez federal dictaminó que tanto la Fiscalía Especial para los Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) como la Comisión Nacional de Búsqueda habían incumplido su deber de diligencia.

Las organizaciones señalaron que en las últimas dos décadas, al menos 28 periodistas han desaparecido en México.

“Todos y cada uno de los casos de periodistas desaparecidos en México han quedado en total impunidad para los responsables. Las investigaciones se han estancado a pesar de que las familias presentaron denuncias en el momento de las desapariciones”, zanjaron.

México acumula más de 130.000 personas desaparecidas, según el RNPDNO, que contabiliza las desapariciones desde la década de 1950.

Desde hace años, México figura entre los países con más informadores asesinados en el mundo. RSF ha advertido que en los últimos años la colusión entre autoridades y el crimen organizado se ha convertido en una “grave amenaza” contra los periodistas. EFE

csr/jmrg/nvm