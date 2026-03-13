ONG Prisoners Defenders confirma la excarcelación de al menos dos presos en Cuba

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La Habana, 13 mar (EFE).- La ONG Prisoners Defenders confirmó este viernes la excarcelación de al menos dos presos de la cárcel de Guanajay (oeste de Cuba) tras el anuncio la víspera del Gobierno cubano de un proceso para sacar de prisión a 51 reclusos.

La ONG hizo este anuncio a EFE tras hablar con familiares de los beneficiados por la medida, aunque prefirió por el momento no dar a conocer sus identidades. Prisoners Defenders quiere verificar los términos de la salida de prisión de estas dos personas.

El Gobierno cubano anunció ayer jueves que iba a excarcelar a 51 presos como una decisión «soberana», pero tras mantener contactos con El Vaticano. EFE

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