The Swiss voice in the world since 1935

ONG proponen a Gobierno mexicano crear mecanismos de «diálogo técnico» para medir pobreza

Este contenido fue publicado en
4 minutos

Ciudad de México, 27 ago (EFE).- Un grupo de organizaciones integradas en el Consorcio por la Medición y la Evidencia propuso este miércoles al Gobierno mexicano crear mecanismos de «diálogo técnico» para la medición de la pobreza y la evaluación integral de las políticas sociales.

Al dar conocer su postura sobre los resultados de la Medición de la Pobreza 2024 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), presentados el pasado 13 de agosto, las organizaciones señalaron que buscan abrir un «debate informado y constructivo, acompañado de propuestas concretas para fortalecer la transparencia y robustecer las estadísticas oficiales de pobreza».

Hace unos días, el Inegi reveló que México redujo en 8,3 millones el número de pobres en 2024, a un total de 38,5 millones de personas, casi un 17 % menos de los 46,8 millones de 2022.

De acuerdo con el organismo autónomo, la pobreza y pobreza extrema se redujo en el país en los últimos seis años y, según el estudio, la pobreza pasó de 41,9 % en 2018 a 29,6 % en 2024, mientras que la pobreza extrema pasó de 7 % a 5,3 % en el mismo periodo.

Los representantes de la organizaciones que integran el Consorcio, entre ellos centros de pensamiento, entidades académicas y organizaciones civiles, reconocieron y celebraron las mejoras en los resultados de la pobreza.

En síntesis, expusieron que «los resultados muestran mejoras en la pobreza y en indicadores de ingresos y carencias», pero existen «pendientes para garantizar comparabilidad de algunos indicadores, como los relacionados con el acceso a la salud y al agua».

Destacaron el avance que muestran los datos en materia de ingreso laboral, pero señalaron que existen pendientes en torno a la fuente de información y ámbitos que «requieren mayor explicación» por parte del Inegi.

Ante ello, el Consorcio reconoció la importancia de que el Inegi actualice y mejore de manera constante sus instrumentos de captación de información y consideró vital que «continúe implementando procesos técnicos para realizar los cambios con sustento metodológico y socializando los cambios que deriven de la mejora en la captación de información».

Reiteró su disposición de diálogo y colaboración en las instancias técnicas que promueva el Instituto, además se propuso trabajar en conjunto con el Inegi en fortalecer la transparencia sobre los cambios metodológicos y garantizar procesos de verificación técnica con participación de la sociedad civil y la academia.

Además de diseñar mecanismos de comparabilidad histórica de los indicadores y recuperar, mejorar y generar fuentes de información que permitan evaluar el bienestar integral de la población y hacer comparaciones en el tiempo.

Y también dijo que busca participar en mecanismos de diálogo y colaboración sobre la evaluación integral de la política social, así como de las futuras revisiones de la metodología de medición de la pobreza.

En el Consorcio participan: la Universidad Iberoamericana, el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), Centro de Investigación Económica y resupuestaria A.C. (CIEP), Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), México Evalúa, México, ¿cómo vamos? y Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.

Expusieron que cada organización llevará a cabo análisis propios con la intención de aportar insumos adicionales al debate público y la formulación de la política social y el ejercicio busca contribuir a fortalecer la confianza en los resultados oficiales que se presenten.

La medición general del este estudio es multidimensional y contempla también el acceso a servicios sociales, alimentos y otros recursos no monetarios. EFE

jmrg/csr/cpy

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
22 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Patricia Islas

¿Cómo se prepara y responde su país ante los desastres naturales?

¿Cuando ha habido desastres naturales, como terremotos, inundaciones, huracanes o deslizamientos de tierra en su país, cómo se predicen, gestionan y responden a estos eventos? Comparta sus experiencias y puntos de vista.

Únase al debate
5 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR