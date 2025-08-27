ONG proponen a Gobierno mexicano crear mecanismos de «diálogo técnico» para medir pobreza

Ciudad de México, 27 ago (EFE).- Un grupo de organizaciones integradas en el Consorcio por la Medición y la Evidencia propuso este miércoles al Gobierno mexicano crear mecanismos de «diálogo técnico» para la medición de la pobreza y la evaluación integral de las políticas sociales.

Al dar conocer su postura sobre los resultados de la Medición de la Pobreza 2024 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), presentados el pasado 13 de agosto, las organizaciones señalaron que buscan abrir un «debate informado y constructivo, acompañado de propuestas concretas para fortalecer la transparencia y robustecer las estadísticas oficiales de pobreza».

Hace unos días, el Inegi reveló que México redujo en 8,3 millones el número de pobres en 2024, a un total de 38,5 millones de personas, casi un 17 % menos de los 46,8 millones de 2022.

De acuerdo con el organismo autónomo, la pobreza y pobreza extrema se redujo en el país en los últimos seis años y, según el estudio, la pobreza pasó de 41,9 % en 2018 a 29,6 % en 2024, mientras que la pobreza extrema pasó de 7 % a 5,3 % en el mismo periodo.

Los representantes de la organizaciones que integran el Consorcio, entre ellos centros de pensamiento, entidades académicas y organizaciones civiles, reconocieron y celebraron las mejoras en los resultados de la pobreza.

En síntesis, expusieron que «los resultados muestran mejoras en la pobreza y en indicadores de ingresos y carencias», pero existen «pendientes para garantizar comparabilidad de algunos indicadores, como los relacionados con el acceso a la salud y al agua».

Destacaron el avance que muestran los datos en materia de ingreso laboral, pero señalaron que existen pendientes en torno a la fuente de información y ámbitos que «requieren mayor explicación» por parte del Inegi.

Ante ello, el Consorcio reconoció la importancia de que el Inegi actualice y mejore de manera constante sus instrumentos de captación de información y consideró vital que «continúe implementando procesos técnicos para realizar los cambios con sustento metodológico y socializando los cambios que deriven de la mejora en la captación de información».

Reiteró su disposición de diálogo y colaboración en las instancias técnicas que promueva el Instituto, además se propuso trabajar en conjunto con el Inegi en fortalecer la transparencia sobre los cambios metodológicos y garantizar procesos de verificación técnica con participación de la sociedad civil y la academia.

Además de diseñar mecanismos de comparabilidad histórica de los indicadores y recuperar, mejorar y generar fuentes de información que permitan evaluar el bienestar integral de la población y hacer comparaciones en el tiempo.

Y también dijo que busca participar en mecanismos de diálogo y colaboración sobre la evaluación integral de la política social, así como de las futuras revisiones de la metodología de medición de la pobreza.

En el Consorcio participan: la Universidad Iberoamericana, el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), Centro de Investigación Económica y resupuestaria A.C. (CIEP), Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), México Evalúa, México, ¿cómo vamos? y Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.

Expusieron que cada organización llevará a cabo análisis propios con la intención de aportar insumos adicionales al debate público y la formulación de la política social y el ejercicio busca contribuir a fortalecer la confianza en los resultados oficiales que se presenten.

La medición general del este estudio es multidimensional y contempla también el acceso a servicios sociales, alimentos y otros recursos no monetarios. EFE

