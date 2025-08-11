ONG Provea critica que Fiscalía venezolana siga sin informar paradero de activista presa

Caracas, 11 ago (EFE).- La ONG venezolana Provea, dedicada a la defensa de los derechos humanos, criticó este lunes que el Ministerio Público (MP, Fiscalía) siga «sin brindar información» sobre el paradero de la activista Martha Grajales, pese a que confirmó su detención e informó que será acusada de tres presuntos delitos.

«El Ministerio Público sigue sin brindar información sobre el sitio y condiciones de reclusión de Martha Lía Grajales y admite que le fue negado el derecho a comunicarse con sus familiares y ser asistida por un abogado de confianza», manifestó Provea en X.

Asimismo, recordó que, el pasado martes, Grajales fue víctima, junto a un «numeroso grupo de madres de presos políticos», de «amenazas, agresiones físicas y robo» por parte de los que aseguró fueron los llamados «colectivos», grupos señalados como simpatizantes del chavismo, en las inmediaciones del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), donde se realizaba una vigilia por los detenidos.

Luego de esto, agregó, la activista acudió acompañada de otras víctimas a distintas sedes del MP y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas con «la intención de formalizar la denuncia por las agresiones sufridas, pero ambos organismos se negaron a recibir la denuncia».

«Si existía alguna investigación u orden de aprehensión en contra de Grajales, ¿por qué no fue informada en dicha ocasión en cumplimiento del artículo 49 de la Constitución?», cuestionó Provea.

Este lunes, la Fiscalía indicó que a Grajales se le dictó una medida de privativa de libertad «por el tribunal de la causa por los delitos de incitación al odio, conspiración con Gobierno extranjero y asociación», sin ofrecer mayores detalles de los supuestos hechos que habría cometido la activista.

Entretanto, comités de derechos humanos identificados con el chavismo exigieron la libertad de Grajales, quien fue detenida el viernes luego de participar en un acto a las afueras de la ONU, en Caracas, en apoyo a los familiares agredidos durante la vigilia.

Según Provea, tribunales penales de Venezuela se negaron a recibir el sábado un recurso de habeas corpus para conocer el paradero de la activista.EFE

