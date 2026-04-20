ONG registró 145 muertes en marzo por accidentes de tránsito en Venezuela

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Caracas, 20 abr (EFE).- Un total de 145 personas -113 hombres y 32 mujeres- murieron en marzo pasado en Venezuela por accidentes de tránsito, según un boletín difundido este lunes por el Observatorio de Seguridad Vial (OSV) de la ONG Paz Activa.

A través de una nota de prensa, la organización detalló que, del total de fallecidos, 69 eran motoristas, lo cual representó el 49 % de los casos, seguido de los tripulantes de este tipo de vehículo con 22 víctimas (15 %).

El OSV señaló que el motorizado encabezó nuevamente el primer lugar en la categoría de fallecidos, «siendo un dato constante» de las estadísticas documentadas.

El tercer lugar fue ocupado por ocupantes de vehículos (14 %), y le siguieron peatones (10 %), conductor de carros (11 %), ciclistas (3 %) y pasajeros de autobuses (3 %).

«El rango de edad comprendido entre los 20 y 24 años de edad registra el pico más alto de decesos con 16 casos, seguido de cerca por el intervalo de 25 a 29 años con 14 fallecimientos», añadió.

Asimismo, dijo que el mes pasado registró 456 lesionados por accidentes de tránsito, siendo 289 hombres y 123 mujeres.

«La juventud no solo enfrenta el mayor riesgo de muerte, sino que es el sector que sufre con mayor intensidad las secuelas físicas de los siniestros», añadió la organización.

La ONG documentó en marzo 127 colisiones y/o choques simples, 68 derrapes, 67 atropellos/arrollamientos, 34 choques con objetos fijos, 29 vuelcos, 13 salidas de vía y 13 accidentes de otras formas.

«Este dato indica que la interacción fallida entre vehículos, ya sea por alcance o cruces, constituye el escenario más común de riesgo para los usuarios», explicó.

Igualmente, sostuvo que los derrapes están directamente vinculados a la pérdida de control del vehículo, por exceso de velocidad, condiciones precarias del pavimento o fallas mecánicas.

El OSV señaló que el exceso de velocidad encabezó la lista con 190 casos, lo que representa el 57,4 % del total registrado.

El año pasado, la Fiscalía General anunció un plan para reducir la mortalidad asociada a los accidentes de tránsito que, según el entonces fiscal, Tarek William Saab, es el «índice de mayor número de muertes» en el país. EFE

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