ONG registra 1.179 presos por motivos políticos al cierre de octubre en Cuba

1 minuto

Madrid, 6 nov (EFE).- La ONG Prisoners Defenders (PD) informó este jueves de que al cierre de octubre registró un total de 1.179 presos por motivos políticos en Cuba, con 11 nuevos nombres en su listado.

La organización, con sede en Madrid, señaló que 11 personas entraron en su listado mensual y otras 17 salieron, “la mayoría por cumplimiento íntegro de condena”.

El reporte mensual de PD identificó a 463 personas con “patologías médicas graves” y 40 con problemas de salud mental, todos ellos “sin tratamiento médico ni psiquiátrico adecuado”.

La oenegé añadió que 35 menores de edad siguen en la lista, de los cuales 29 cumplen sentencia y seis están siendo procesados penalmente con “medidas cautelares sin tutela judicial alguna”. La edad penal mínima en Cuba son los 16 años.

PD, uno de los referentes en el registro de presos por motivos políticos en Cuba, denunció que 15 de los menores “han sido ya condenados por sedición”, con una pena media de 5 años de privación de libertad.

Alertó además de que un total de 221 personas han sido condenadas por sedición, cuando en la mayoría de los casos participaron en protestas pacíficas, y agregó que todos “ya han sido sentenciados a un promedio de diez años de privación de libertad cada uno”.

Desde julio de 2021, cuando se registraron en la isla las mayores protestas antigubernamentales en décadas, un total de 1.906 personas pasaron por la cárcel por motivos que PD define como políticos. EFE

