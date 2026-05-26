ONG reporta 10 asesinatos de mujeres trans en Nicaragua en los últimos dos años y medio

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San José, 26 may (EFE).- Al menos una decena de mujeres transgénero fueron asesinadas en los últimos dos años y medio en Nicaragua, la ultima de ellas esta semana, denunció este martes el Observatorio LGBTIQ+ de Nicaragua.

«Desde el Observatorio LGBTIQ+ de Nicaragua se han contabilizado entre septiembre 2023 y mayo de 2026 un total de 338 agresiones, de las cuales 11 fueron crímenes de odio, entre estos 10 han sido asesinatos de mujeres transgénero, sumando este último caso ocurrido en Chontales (centro)», indicó ese organismo en una declaración.

Ese observatorio anotó que el Día Internacional contra la Homofobia, la Lesbofobia, la Bifobia y la Transfobia, que se conmemora cada 17 de mayo, se creó «precisamente para hacer conciencia y frenar todo tipo de violencias hacia las personas LGBTIQ+».

Ese organismo lamentó el asesinato, el pasado lunes, de una mujer transgénero de 26 años, en la provincia de Chontales, centro de Nicaragua, quien fue apuñalada por personas hasta ahora desconocidas. De igual modo, exigió a las autoridades esclarecer el móvil y hacer justicia por ese caso.

En un informe titulado ‘La cara de la violencia hacia personas LGBTIQ+ de Nicaragua’, el organismo defensor de la diversidad sexual indicó que la mayoría de los casos de violencia han ocurrido en el ámbito familiar, durante el ejercicio del trabajo sexual y en espacios públicos como calles, bares y discotecas.

Según el informe, la ilegalización de miles de ONG en Nicaragua, entre ellas defensoras de la diversidad sexual, «ha causado el aumento de violación de derechos» de la comunidad LGTBIQ+».

Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se acentuó tras las controvertidas elecciones de noviembre de 2021, en las que el octogenario presidente Daniel Ortega fue reelegido para un quinto mandato -cuarto consecutivo-, con sus principales contendientes en prisión y a los que luego expulsó del país, y los privó de su nacionalidad y de sus derechos políticos tras acusarlos de «golpistas» y de «traición a la patria».

Diversos países y organizaciones internacionales han acusado al Ejecutivo sandinista de violar los derechos humanos de la población en medio de esta crisis en la que además diferentes ONG, medios de comunicación e instituciones académicas han sido cerradas por el Gobierno. EFE

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