ONG reporta doce asesinatos de personas LGTBI+ en lo que va de 2026 en Ecuador

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Quito, 16 may (EFE).- La asociación ecuatoriana Silueta X reportó este sábado que en lo que va de 2026 se han asesinado en el país andino a doce personas de la comunidad LGTBI+, entre ellas once mujeres trans y un hombre gay, según los datos difundidos en su manifiesto por el Día Internacional contra la Homofobia, la Lesbofobia, la Bifobia y la Transfobia, que se conmemora cada 17 de mayo.

Además, denunciaron la falta de registros oficiales específicos sobre muertes violentas de personas LGBTI+ en el país.

«Ni la Policía Nacional, ni la Fiscalía General del Estado, ni el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Inec) cuentan con un registro oficial de asesinatos de personas LGBTI+. El Estado prefiere la ceguera estadística a la responsabilidad política», versa el manifiesto.

Diez de los doce casos de asesinato documentados este año son de conocimiento público, mientras que otros dos se encuentran en proceso de verificación antes de su divulgación oficial.

Entre los casos documentados figuran los de una mujer trans migrante venezolana asesinada en la provincia costera de Guayas, Daleska, de 21 años, hallada muerta en El Oro, frontera con Perú; Deyran, una adolescente trans de 15 años asesinada en la ciudad andina Ibarra; Gisella Granda, de 46 años, encontrada sin vida también en El Oro, y una trabajadora sexual trans asesinada a tiros en la ciudad andina de Cuenca.

La mayoría de las víctimas corresponden a mujeres trans, lo que, según la organización, evidencia un patrón de violencia estructural contra este colectivo, por lo que denunciaron que esos se investiguen como «homicidios simples» en lugar de «transfemicidios».

Esto, según la asociación, contribuye a la invisibilización de estos crímenes porque no tiene en cuenta el «agravante de odio» y dificulta la formulación de políticas públicas adecuadas.

Por ello, solicitaron al presidente, Daniel Noboa, y a la Asamblea Nacional, que se incluya el «transfemicidio» como categoría autónoma en el Código Orgánico Integral Penal (Coip) y, a la Fiscalía, la creación de unidades especializadas para investigar crímenes de odio.

Impacto del ‘conflicto armado interno’

Tras la declaratoria de «conflicto armado interno» decretada por el presidente Daniel Noboa para combatir a las bandas criminales, la asociación alerta de que se incrementó la inseguridad entre las personas LGBTI+, especialmente en contextos de vulnerabilidad como el trabajo sexual o la migración.

«La provincia de El Oro se ha consolidado como zona de exterminio sistemático, con al menos cinco personas LGBTI+ asesinadas entre 2025 y 2026», explicaron. EFE

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