Honduras: “El Estado continúa violaciones a los DDHH” Patricia Islas 29 de enero de 2018 - 13:21 Redes y organizaciones regionales e internacionales de derechos humanos, incluidas varias suizas, manifiestan su profunda preocupación por la violencia en contra de manifestantes, defensores y defensoras de DDHH en el marco de la crisis que vive el país centroamericano. Unas 40 personas han muerto. El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, asumió el sábado (27.01) un nuevo mandato de cuatro años, tras una polémica reelección en noviembre, que sus adversarios denunciaron como fraudulenta y que ha provocado protestas opositoras. En ese marco, “numerosos actores nacionales e internacionales han denunciado el uso excesivo de la fuerza, incluido el empleo de armas letales, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, allanamientos ilegales e intimidación, entre otras violaciones de derechos humanos”, señalan el Foro Suizo-Honduras, el Foro Suizo para los Derechos Humanos y la Paz en Guatemala y Honduras y la Red Suiza-Guatemala de Berna (Guatemalanetz Bern), entre una treintena de ONG preocupadas por la situación en Honduras. Ante este panorama, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) han llamado al Estado hondureño a respetar los derechos humanos y a abstenerse del uso excesivo e injustificado de la fuerza contra la población, que ejerce su derecho de manifestación. Incluso, en Ginebra, la denuncia llegó: Decenas de asesinatos “Hasta el 19 de enero, organizaciones de DDHH habían documentado los asesinatos de 31 personas provenientes sobre todo de los departamentos de Cortés, Atlántida, Yoro, Francisco Morazán, Olancho y Choluteca. También la detención de al menos 127 manifestantes, durante el estado de sitio decretado el 1 de diciembre del 2017”, advierte el comunicado común de las ONG internacionales. “Sin embargo, tan solo en los primeros días del Paro Nacional que comenzó el pasado 20 enero del 2018, volvieron a cometerse violaciones a los DDHH, incluidos homicidios y detenciones- Estos hechos dan cuenta de la persistencia de la violencia y las afectaciones a la vida y la integridad de la población hondureña, así como la falta de respuesta adecuada de la institucionalidad responsable de garantizar los derechos humanos”, sentencian. Ante esta situación se requieren medidas urgentes que eviten la pérdida de más vidas humanas, atiendan las causas estructurales de la actual crisis de derechos humanos e impidan un posible debilitamiento de la democracia en Honduras”, señalan las ong suizas e interncionales. En el documento, exhortan a que el Estado de Honduras garantice los derechos a la manifestación y a la libre expresión y a que, de manera diligente, investige todos los hechos de violencia denunciados, identifique a sus responsables y, evidentemente, que les juzgue y sancione como corresponde según la legislación interna y los estándares internacionales. Un llamado reiterado luego de que el presidente iniciara su nuevo mandato presidencial.