The Swiss voice in the world since 1935

ONG urge al Gobierno de Portugal a estabilizar zonas quemadas antes de llegada de lluvias

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Lisboa, 30 ago (EFE).- La organización ambientalista Zero urgió al Gobierno de Portugal a estabilizar el terreno afectado por los incendios de forma «rápida y expedita» ante la probable llegada de lluvias en septiembre, debido al grave riesgo de erosión, deslizamientos de tierras y contaminación de los recursos hídricos.

«Los terrenos quemados son especialmente vulnerables. La destrucción de la vegetación y la degradación del suelo potencian los procesos erosivos y de inestabilidad, aumentando significativamente el riesgo de desastres naturales, como inundaciones y deslizamientos, que pueden afectar gravemente a las infraestructuras y a las poblaciones locales», indicó la organización este sábado en un comunicado.

Los incendios, que este verano han arrasado miles de hectáreas en el país ibérico, han alterado «profundamente el suelo», quemando la materia orgánica, alterando su estructura y «formando una capa hidrofóbica que reduce la infiltración».

Además, «con menos raíces y cubierta vegetal muerta, el suelo queda expuesto al impacto de las gotas de lluvia, sellando la superficie, favoreciendo la escorrentía y abriendo camino a la erosión».

Las lluvias también «movilizan grandes cargas de sedimentos y cenizas, que obstruyen las líneas de agua, aumentan la turbidez y transportan nutrientes (nitratos, fosfatos) que pueden desencadenar la eutrofización», alertó Zero.

Portugal acumula 251.844 hectáreas quemadas en lo que va de año, según cifras actualizadas este viernes por el Instituto de Conservación de la Naturaleza y los Bosques (ICNF), en un verano que ha incluido uno de los mayores fuegos de su historia, en la zona de Arganil, donde ardieron más de 64.400 hectáreas.

La ola de incendios de las últimas semanas ha dejado cuatro víctimas mortales en el país. EFE

lmg/mb

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Marc Leutenegger

¿Qué experiencias ha tenido con la escasez de vivienda y la subida de los precios?

Suiza se precipita hacia una crisis inmobiliaria. ¿Cómo se puede evitar? Participe en el debate.

Únase al debate
59 Me gusta
66 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR