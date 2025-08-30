ONG urge al Gobierno de Portugal a estabilizar zonas quemadas antes de llegada de lluvias
Lisboa, 30 ago (EFE).- La organización ambientalista Zero urgió al Gobierno de Portugal a estabilizar el terreno afectado por los incendios de forma «rápida y expedita» ante la probable llegada de lluvias en septiembre, debido al grave riesgo de erosión, deslizamientos de tierras y contaminación de los recursos hídricos.
«Los terrenos quemados son especialmente vulnerables. La destrucción de la vegetación y la degradación del suelo potencian los procesos erosivos y de inestabilidad, aumentando significativamente el riesgo de desastres naturales, como inundaciones y deslizamientos, que pueden afectar gravemente a las infraestructuras y a las poblaciones locales», indicó la organización este sábado en un comunicado.
Los incendios, que este verano han arrasado miles de hectáreas en el país ibérico, han alterado «profundamente el suelo», quemando la materia orgánica, alterando su estructura y «formando una capa hidrofóbica que reduce la infiltración».
Además, «con menos raíces y cubierta vegetal muerta, el suelo queda expuesto al impacto de las gotas de lluvia, sellando la superficie, favoreciendo la escorrentía y abriendo camino a la erosión».
Las lluvias también «movilizan grandes cargas de sedimentos y cenizas, que obstruyen las líneas de agua, aumentan la turbidez y transportan nutrientes (nitratos, fosfatos) que pueden desencadenar la eutrofización», alertó Zero.
Portugal acumula 251.844 hectáreas quemadas en lo que va de año, según cifras actualizadas este viernes por el Instituto de Conservación de la Naturaleza y los Bosques (ICNF), en un verano que ha incluido uno de los mayores fuegos de su historia, en la zona de Arganil, donde ardieron más de 64.400 hectáreas.
La ola de incendios de las últimas semanas ha dejado cuatro víctimas mortales en el país. EFE
lmg/mb