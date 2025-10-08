ONG venezolana agradece a la Iglesia por su llamado a liberar a los presos políticos

Caracas, 8 oct (EFE).- La ONG venezolana Comité por la Libertad de los Presos Políticos agradeció este miércoles a la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) por su llamado a la liberación de estos detenidos con motivo de la canonización del médico José Gregorio Hernández y la religiosa Carmen Rendiles, que se celebrará el próximo 19 de octubre en el Vaticano.

«Como madres, familiares, amigos y defensores de más de mil personas encarceladas por razones políticas en Venezuela, agradecemos profundamente el llamado a que esta canonización de los primeros venezolanos inspire gestos de justicia como las medidas judiciales que restituyan la libertad de los nuestros, quienes hoy sufren injustamente en prisión», dijo la ONG en un comunicado publicado en X.

La organización sostuvo que la paz florece cuando se escucha el «clamor de la víctimas, cuando se tiende la mano a quienes han sido separados de sus familias, cuando se restituye la dignidad de adolescentes privados de libertad, de enfermos en riesgo, de inocentes, que han padecido torturas o desapariciones forzadas».

«Pedimos que la luz de los primeros santos venezolanos ilumine el camino hacia la libertad para todas las víctimas de la represión. Que esta canonización sea testimonio de una Venezuela con fe y su deseo profundo de justicia y libertad para todos los presos políticos», apuntó el Comité.

El martes, la Conferencia Episcopal Venezolana pidió, a través de un comunicado, «medidas de gracia» que permitan la liberación de los presos políticos en el país suramericano con motivo de la canonización de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles.

A juicio de la Iglesia venezolana, esta medida favorecería la tranquilidad y armonía de los familiares y allegados de los presos políticos, así como de la «sociedad entera».

El sábado, miles de venezolanos devotos del médico José Gregorio Hernández honraron su figura y encendieron velas en una concentración nocturna para pedir por la paz de Venezuela.

Un día después, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos celebró una misa en una capilla del oeste de Caracas por la liberación de los presos políticos en el marco de la canonización de Hernández y Rendiles.EFE

