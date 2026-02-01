ONG venezolana anuncia la excarcelación de un activista detenido hace más de cuatro años

Caracas, 1 feb (EFE).- La ONG venezolana Foro Penal informó este domingo que el activista y director de la organización Fundaredes, Javier Tarazona, fue excarcelado tras pasar más de cuatro años detenido, acusado de los delitos de incitación al odio, terrorismo y «traición a la patria».

«Ya en libertad junto a su madre y hermano José Rafael, quien también fue preso político en Venezuela», señaló la ONG en X, donde compartió una fotografía del activista junto a su familia en una iglesia.

El presidente del Foro Penal, Alfredo Romero, indicó que Tarazona fue excarcelado «hace unos minutos».

Por su parte, el vicepresidente de la ONG, Gonzalo Himiob, señaló en X que junto a Tarazona fueron excarcelados otros presos políticos que se encontraban en El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), que será convertido en un centro deportivo y cultural, según informó el viernes la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

Himiob dijo que «en breve» habrá más información sobre estas personas.

Entretanto, Fundaredes agradeció a través de un comunicado publicado en Instagram la solidaridad, el acompañamiento y el apoyo constante de organizaciones nacionales e internacionales, defensores de derechos humanos, periodistas y ciudadanos que «mantuvieron viva la exigencia de libertad y justicia».

«Durante más de cuatro años, su caso se convirtió en un símbolo de la criminalización contra defensores de derechos humanos en Venezuela, marcado por falta de garantías judiciales, el irrespeto al debido proceso y condiciones que vulneraron sus derechos fundamentales», apuntó.

Tarazona fue detenido el 2 de julio de 2021, tras acudir a la sede de la Fiscalía en Coro, capital del estado de Falcón (noroeste), a denunciar que estaba siendo víctima de acoso y persecución por parte de funcionarios de la Policía, agentes del Sebin y personas sin identificar, según la organización.

El activista fue la principal voz de denuncia de un conflicto entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y disidencias de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) que se desarrolló en una zona fronteriza entre ambos países ese año.

Foro Penal ha podido confirmar hasta ahora la excarcelación de 310 presos políticos desde el pasado 8 de enero, en el marco del anuncio de liberaciones hecho por el Gobierno venezolano. EFE

