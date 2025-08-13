ONG venezolana celebra excarcelación de activista y exige liberación de presos políticos

2 minutos

Caracas, 13 ago (EFE).- La ONG Provea celebró este miércoles la excarcelación de la activista de izquierda y cofundadora del colectivo SurGentes Martha Grajales -excarcelada en la noche del martes pero todavía sometida a juicio- y pidió la liberación de todos los presos políticos, 807 según la organización Foro Penal.

El coordinador general de Provea, Oscar Murillo, manifestó que la excarcelación de Grajales «es un alivio para sus familiares» en medio de las «arbitrariedades del proceso judicial en su contra» y pidió que se siga «exigiendo la libertad para todas las personas encarceladas por motivos políticos».

Por su parte, la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) advirtió de que la excarcelación de Grajales -acusada por la Fiscalía de los presuntos delitos de incitación al odio, conspiración con Gobierno extranjero y asociación- es «en realidad una medida cautelar que mantiene intacto el proceso judicial arbitrario en su contra».

«Continúa bajo vigilancia, con prohibiciones que cercenan su libertad de expresión, limitan su circulación y le impiden ejercer el derecho a manifestar pacíficamente», expresó el OVP en X, al tiempo que subrayó que Grajales fue «imputada sin acceso a un abogado de confianza y sometida a un proceso plagado de irregularidades».

Grajales fue detenida el pasado viernes después de participar en un acto a las afueras de la sede de la ONU en Venezuela, en rechazo a las agresiones que sufrieron activistas del Comité de Madres en Defensa de la Verdad, que exigían la revisión de los casos de sus parientes, presos en el contexto de la crisis posterior a las elecciones de julio de 2024, a las afueras del Tribunal Supremo de Justicia, un hecho que reconoció la Defensoría del Pueblo.

Este martes, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, reiteró que hay organizaciones no gubernamentales que se «visten de izquierda y de chavistas», pero están «financiadas» por el Departamento de Estado estadounidense y la Agencia Central de Inteligencia (CIA).

«Piden crear un falso comité de madres por la libertad de los presos políticos. Y cuando tú ves la lista, son todos los que mataron gente en el país, son los que hirieron gente inocente, son los que quemaron hospitales, escuelas y atacaron gente (tras las presidenciales de 2024)», aseguró Maduro en un acto público, en el que reiteró que estas personas son «terroristas» y no presos políticos. EFE

rbc/lb/psh