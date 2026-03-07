ONG venezolana confirma liberación de mujer que cuidaba mascotas a «perseguidos políticos»

Caracas, 7 mar (EFE).- La ONG Foro Penal, que lidera la defensa de los presos políticos en Venezuela, confirmó este sábado la excarcelación de Ángela Expósito, cuyo hogar funcionaba como refugio temporal para mascotas, incluyendo las de «perseguidos políticos», según la organización.

En una publicación en X, Foro Penal detalló que Expósito -detenida en 2018- es la directora y fundadora de Fundanimal, ONG dedicada al «rescate, cuidado y adopción de animales abandonados o en situación de calle».

En este sentido, subrayó que su hogar dio refugio temporal a mascotas de funcionarios como Óscar Pérez, el policía que se sublevó contra el Gobierno de Nicolás Maduro y fue asesinado en un operativo de fuerzas de seguridad en 2018.

La excarcelación de Expósito se da en el marco de la Ley de Amnistía, aprobada por el Parlamento en febrero pasado, aunque Foro Penal no precisó si la directora de Fundanimal recibió este beneficio, ni tampoco si le fue otorgada la libertad plena o fue excarcelada con medidas cautelares.

El Legislativo, controlado por el chavismo, informó el viernes de que un total de 7.654 personas han sido beneficiadas por la amnistía. De ese total, 247 permanecían detenidas y 7.407 tenían medidas cautelares.

Esta ley contempla un período de 27 años, desde 1999 -cuando el chavismo llegó al poder-, pero establece que se concederá amnistía a personas vinculadas con 13 «hechos» ocurridos en 13 años distintos.

Foro Penal ha confirmado la excarcelación de 639 personas desde el pasado 8 de enero, incluyendo a beneficiados por la Ley de Amnistía, informó el viernes su director presidente, Alfredo Romero.

La ONG contabiliza 526 presos políticos en Venezuela, aunque el Gobierno niega que haya personas arrestadas por estos motivos, sino que afirma que cometieron varios delitos. EFE

