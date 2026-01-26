ONG venezolana critica que siga la «falta de transparencia» tras recientes excarcelaciones

2 minutos

Caracas, 26 ene (EFE).- La ONG venezolana Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP) criticó este lunes que continúe la «falta de transparencia» en el proceso de excarcelaciones anunciado por las autoridades el pasado 8 de enero, después de ser puestos en libertad más de un centenar de estos detenidos el fin de semana, según organizaciones.

En X, el comité señaló que si bien «toda excarcelación representa un alivio para las familias», las cifras independientes «contrastan con lo anunciado oficialmente por el Ejecutivo» que el viernes cifró en más de 600 las liberaciones sin detallar identidades.

Esto, advirtió, vuelve a «poner en evidencia la falta de transparencia y claridad sobre quiénes han sido liberados, bajo qué condiciones y cuántas personas continúan injustamente detenidas pero que no han podido ser documentadas por la sociedad civil debido al miedo, la opacidad y las restricciones impuestas por el propio Estado».

La ONG Foro Penal, que lidera la defensa de los presos políticos en el país, informó el domingo de, al menos, 104 nuevas excarcelaciones, para un total de 266 desde el 8 de enero hasta las 9:00 hora local (13:00 GMT) de este lunes.

La mandataria encargada, Delcy Rodríguez, quien asumió el cargo tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero por parte de Estados Unidos, dijo el viernes que 626 personas habían sido liberadas en el país.

Hasta ese día, el Foro Penal había verificado 156 excarcelaciones, mientras la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), que agrupa a la oposición mayoritaria, dijo el sábado que había confirmado 173.

Rodríguez también aseguró que llamaría a la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para que verifique la lista de los liberados.

El CLIPP consideró este lunes que, con ese anuncio, la funcionaria «reconoce la imparcialidad y rigurosidad del trabajo del alto comisionado, basado en la documentación de las violaciones de derechos humanos a partir del testimonio de las víctimas».

Para la organización, aún «no se ha honrado el compromiso» sobre una «liberación masiva» y de hacer «pública» la lista de los excarcelados.

El comité indicó que más de mil personas «siguen detenidas por motivos políticos», por lo que expresó que «ningún esfuerzo de diálogo, convivencia o paz será creíble sin el reconocimiento pleno de la verdad de las víctimas y de quienes expresan el deseo genuino de cambio».

El viernes, la mandataria encargada llamó a un «verdadero diálogo» que incluya a «todos los sectores políticos» y que sea sin «órdenes externas».EFE

csm/bam/ajs