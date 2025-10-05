ONG venezolana denuncia «acoso» de «afectos al chavismo» en actividad por presos políticos

Caracas, 5 oct (EFE).- La ONG venezolana Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP) denunció este domingo el «acoso» de personas que identificó como «afectos al chavismo», quienes, según dijo, intentaron impedir una actividad de oración en una capilla del oeste Caracas por la liberación de los presos políticos, que finalmente pudo llevarse a cabo.

La directora del CLIPP, Andreína Baduel, dijo a EFE que «los hechos de hoy ratifican el terrorismo de Estado que organismos internacionales y víctimas» han denunciado en «reiteradas oportunidades».

«Le temen a la verdad, por eso nos acosan y atacan», añadió la activista, hija del exministro de Defensa Raúl Isaías Baduel, quien murió en prisión, y también hermana de Josnars Baduel, detenido desde 2020 y considerado preso político.

En la misma línea, Marino Alvarado, coordinador de Exigibilidad de la ONG Provea, dedicada a la defensa de derechos humanos en Venezuela, afirmó en su cuenta de X que «integrantes de grupos paramilitares pro-Gobierno estuvieron acosando a familiares de los presos políticos» este domingo.

El CLIPP compartió un video en el que se escucha a un grupo de personas, al lado de otras que visten uniformes de la Policía Nacional Bolivariana, insultando a los presentes y acusándolos de pedir una invasión en Venezuela.

Esto en referencia a un supuesto llamado a Estados Unidos, que mantiene un despliegue naval en el mar Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico, pero que el Gobierno de Nicolás Maduro considera un intento de propiciar un «cambio de régimen» para imponer «gobiernos títeres» y una amenaza de «invasión».

El CLIPP convocó este domingo a una oración en varios estados de Venezuela y países, en el marco de la canonización del médico José Gregorio Hernández y de la religiosa Carmen Rendiles, quienes se convertirán en los primeros santos venezolanos el próximo 19 de octubre, para pedirles por la liberación de los presos políticos, que son 838 según la ONG Foro Penal, aunque el Gobierno y la Fiscalía niegan que estén detenidos por estos motivos.

En agosto pasado, familiares de presos políticos que realizaban una vigilia a las afueras del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, fueron agredidos por personas que varias ONG y activistas de derechos humanos identificaron como afectos al chavismo.

La Defensoría del Pueblo reconoció este hecho, aunque aseguró que las personas fueron agredidas por «sujetos aún no identificados», al tiempo que instó a los afectados a presentar una denuncia formal ante la Fiscalía. EFE

