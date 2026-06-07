ONG venezolana denuncia falta de información sobre traslado de presos desde El Helicoide

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Caracas, 7 jun (EFE).- La ONG venezolana Comité por la Libertad de los Presos Políticos denunció este domingo que el Estado no ha publicado una lista oficial o dado información verificable sobre el traslado de presos políticos desde la cárcel El Helicoide, denunciada por organizaciones y opositores como un centro de torturas.

«Hasta este momento no existe una lista oficial, un pronunciamiento público ni información verificable del Estado sobre los nombres y destinos de las personas trasladadas desde El Helicoide el pasado 3 de junio de 2026», señaló la ONG en un comunicado publicado en X.

El comité indicó que la opacidad no es un detalle menor porque expone a las familias de estos detenidos a no saber si sus parientes siguen en esa cárcel, si fueron llevados a otro centros de reclusión y en qué condiciones están.

«Ningún traslado puede hacerse como si las personas detenidas fueran objetos que se mueven de un lugar a otro sin explicación, sin notificación y sin control legal», añadió.

Asimismo, dijo que El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), no se puede considerar como cerrado mientras siga vinculado a organismos policiales y de inteligencia, sin información pública sobre su desmantelamiento real y en tanto las víctimas sigan sin verdad, justicia ni reparación.

«Vaciar celdas no es cerrar un centro de torturas. Trasladar presos no desmonta una política de represión», apuntó.

La ONG sostuvo que El Helicoide forma parte de un escándalo mundial de «crueldad estatal» y su historia reciente, dijo, ha sido documentada por víctimas, familiares, organizaciones de derechos humanos y mecanismos internacionales, como la Misión Internacional Independiente de los Hechos de ONU.

«Allí se expresa una política feroz de castigo contra una sociedad que sigue exigiendo justicia, libertad y democracia», subrayó.

El miércoles, el comité denunció, en declaraciones a EFE, que un número aún por determinar de presos políticos fue trasladado desde El Helicoide a otros centros penitenciarios del país sin especificar.

La activista indicó que desde la mañana del miércoles se registró una «situación irregular» tras el anuncio de Estado Unidos de que El Helicoide había sido cerrado, lo que fue desmentido por familiares y la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP).

En una publicación en X, JEP indicó que habían al menos 25 presos políticos detenidos en ese lugar.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ordenó en enero pasado convertir El Helicoide en un centro social y deportivo, en medio de su propuesta de una ley de amnistía para los presos políticos que fue aprobada por el Parlamento, controlado por el chavismo, en febrero.

El Helicoide, una estructura inconclusa de la década de 1950 que fue concebida originalmente como centro comercial, pasó luego a convertirse en la sede del Sebin y de la Policía Nacional Bolivariana (PNB). EFE

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