The Swiss voice in the world since 1935

ONG venezolana denuncia la detención de activista por los derechos de los jubilados

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Caracas, 13 ago (EFE).- La ONG venezolana Comité por la Libertad de los Presos Políticos denunció este miércoles la detención «arbitraria» de la abogada Rusbelia Astudillo, activista por los derechos de los jubilados y consultora de la Federación Nacional de Trabajadores Judiciales de Venezuela (FNTJ).

«El hecho ocurrió la tarde del miércoles 13 de agosto, cuando fue interceptada por sujetos desconocidos en el sector Terrazas del Club Hípico (sureste de Caracas), sin mostrar orden judicial ni informar el motivo de la detención», relató la organización en una publicación en X.

Asimismo, dijo que hasta el momento se desconoce su paradero.

«Se trata de otra mujer adulta mayor que se suma a la larga lista de personas detenidas por razones políticas en Venezuela, víctimas de un patrón de hostigamiento y persecución que vulnera derechos fundamentales, y que denota la política de ‘puerta giratoria’ del Estado venezolano», añadió.

La ONG exigió al Estado informar de inmediato el lugar de reclusión de Astudillo, garantizar su integridad física, emocional y psicológica, permitir acceso pleno a sus familiares, abogados de confianza y atención médica, así como respetar su derecho al debido proceso.

El martes, la activista de la ONG SurGentes Martha Grajales fue excarcelada tras recibir una medida sustitutiva, informó su esposo, Antonio González.

En un video publicado en Instagram, González sostuvo que Grajales recibió la medida aproximadamente a las 21.00 hora local del martes (1.00 GMT del miércoles).

Según González, quien también hace parte de SurGentes, su esposa enfrenta cargos por los presuntos delitos de conspiración, incitación al odio y asociación para delinquir, que a su juicio, son de «gravísimo talante» y que -dijo- ella «no cometió».

Grajales fue detenida el pasado viernes después de participar en un acto a las afueras de la sede principal de la ONU en Caracas, para rechazar las agresiones que sufrieron un grupo de familiares de presos políticos que hacían una vigilia a las afueras del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). EFE

sc/lb/jrh

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
6 Me gusta
9 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR