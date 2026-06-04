ONG venezolana denuncia traslados de presos políticos recluidos en la cárcel El Helicoide

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Caracas, 3 jun (EFE).- La ONG venezolana Comité por la Libertad de los Presos Políticos denunció este miércoles a EFE que una cantidad por determinar de presos políticos fueron trasladados desde la cárcel El Helicoide, señalada como centro de torturas por organizaciones y opositores, a otros centros penitenciarios del país sin especificar.

«Tenemos información de que a partir de las 18.00 de la tarde (22.00 GMT) comenzaron a suscitarse estos traslados, no sabemos a quiénes ni a dónde, pero sí pudimos ver a través de una loma cercana a este centro de torturas que comenzó el traslado de presos políticos», dijo Andreína Baduel, integrante de la ONG.

El Helicoide es la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en Caracas, y ha sido denunciada por ONG y familiares como un centro de torturas.

La activista indicó que desde la mañana de este miércoles se registró una «situación irregular» tras el anuncio de Estado Unidos de que El Helicoide había sido cerrado, lo que fue desmentido por familiares y ONG.

«La respuesta del régimen hoy es comenzar un traslado arbitrario, reiterar las violaciones de derechos humanos hacia los presos políticos que están aquí y no darle respuestas oportunas a los familiares, quienes desde esta mañana están tratando de saber qué es lo que ocurre», añadió.

Baduel dijo que los funcionarios del Sebin solo responden que están suspendidas las visitas.

El martes, la ONG Justicia, Encuentro y Perdón denunció que El Helicoide sigue funcionando pese a que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ordenó su cierre en enero pasado.

En una publicación en X, indicó que hay al menos 25 presos políticos detenidos en esa sede.

Además, dijo que detrás de cada cifra hay familias que siguen esperando respuestas, por ello, advirtió, «no es posible considerar clausurado un espacio mientras existan ciudadanos privados de libertad en su interior».

Rodríguez pidió el pasado 30 de enero convertir El Helicoide en un centro social y deportivo, en medio de su propuesta de una ley de amnistía para los presos políticos que fue aprobada por el Parlamento, controlado por el chavismo, en febrero.

El Helicoide, una estructura inconclusa de la década de 1950 que fue concebida originalmente como centro comercial, pasó luego a convertirse en la sede del Sebin y de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).

Ese lugar ha sido descrito como un centro de «torturas» por opositores y activistas defensores de derechos humanos, mientras que la Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela ha documentado casos de torturas y abusos ocurridos allí.

El Gobierno venezolano, en tanto, siempre ha negado estos señalamientos. EFE

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