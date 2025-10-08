ONG venezolana dice que abogado preso recibió «primera visita» tras «meses incomunicado»

Caracas, 8 oct (EFE).- La ONG venezolana Provea aseguró este miércoles que Eduardo Torres, abogado y parte de su equipo, recibió «la primera visita de un familiar» el pasado jueves tras permanecer «casi cinco meses incomunicado» en prisión.

A través de X, Provea indicó que la detención de Torres fue «arbitraria» y subrayó que, a la fecha, «sigue pendiente» la realización de su «audiencia preliminar, que ha sido suspendida en tres oportunidades».

El abogado se encuentra recluido en la cárcel de Yare II, en el estado Miranda (norte), cercano a Caracas, de acuerdo a la organización.

«Eduardo Torres, al igual que todos los presos políticos, merece estar en libertad plena», expresó Provea.

El 13 de mayo pasado, el fiscal general, Tarek William Saab, confirmó el arresto del integrante de Provea quien, indicó en ese entonces, se encuentra detenido por su presunta vinculación con una trama para «generar violencia» en los comicios regionales y legislativos, celebrados el 25 de mayo.

Provea había denunciado, tres días antes del anuncio de Saab, que se desconocía el paradero del abogado.

Un conteo de la organización Foro Penal, con fecha de corte al 29 de septiembre, cifra en 838 los presos políticos en Venezuela.

Sin embargo, tanto el Gobierno como la Fiscalía niegan que en el país haya personas detenidas por motivos políticos y aseguran que se trata de ciudadanos que cometieron delitos, una afirmación que rechazan varias ONG y líderes opositores.EFE

