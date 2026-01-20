ONG venezolana exige información sobre 200 presos políticos en paradero desconocido

Caracas, 20 ene (EFE).- La ONG venezolana Comité por la Libertad de los Presos Políticos exigió este martes al Ministerio Público (MP, Fiscalía) información sobre al menos 200 presos políticos en el país que, de acuerdo a su registro, desconocen en cuál centro de reclusión se encuentran.

«En esta oportunidad venimos nuevamente para pedir respuesta por los desaparecidos, es decir, las personas que se encuentran en este momento en detención o (alguna) forma de detención que puede constituir desaparición forzada», señaló el activista Diego Casanova, a las afueras del Ministerio Público, donde decenas de familiares de estos detenidos llevaron a cabo una protesta.

Casanova aseguró que los funcionarios policiales le niegan información a los parientes sobre el paradero de estas personas que, explicó, han sido detenidas en sus casas o en las calles.

Ante este hecho, tres manifestantes, entre ellos Casanova, entraron a la sede de la Fiscalía para entregar un documento en el que exigen un reporte oficial.

Posteriormente, las decenas de manifestantes fueron retirados de la entrada del MP y llevados a la acera de enfrente bajo la custodia de una veintena de funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).

De acuerdo a la ONG Foro Penal, en Venezuela hay 777 presos políticos, luego de un proceso de excarcelaciones anunciado por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, pocos días después de que Estados Unidos capturara a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, el 3 de enero en Caracas.

En un video publicado en Instagram, el director presidente de Foro Penal, Alfredo Romero, indicó que esa organización registra, además, 143 excarcelaciones de presos políticos desde el pasado 8 de enero hasta este lunes a las 19:30 hora local (23:30 GMT).EFE

