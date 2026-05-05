ONG venezolana exige publicar los resultados de la investigación sobre motín en cárcel

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Caracas, 5 may (EFE).- La ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) exigió este martes a las autoridades la publicación de los resultados de la investigación sobre el motín registrado hace dos semanas en la cárcel de Yare, en el estado Miranda (norte), en el que murieron cinco presos.

«Exigimos que los familiares tengan una fe de vida y del estado de salud de todos los internos, la publicación inmediata de los resultados de la investigación y el pronunciamiento oficial del Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo», indicó la ONG en una publicación en X.

Asimismo, dijo que ante la opacidad e impunidad, los jueces de ejecución deben dejar de ser espectadores y convertirse en los principales garantes de la legalidad en las cárceles de Venezuela.

«Deben trasladarse a los penales para verificar la integridad física de las personas privadas de libertad y solicitar al Ministerio para el Servicio Penitenciario un informe detallado sobre el estado de salud de la población penal», agregó.

El OVP señaló que hasta el momento ni la Defensoría del Pueblo ni la Fiscalía General han ofrecido datos de la investigación sobre este motín, tampoco han reportado sobre visitas de inspección o si han brindado acompañamiento a las víctimas indirectas de este hecho.

Igualmente, sostuvo que no hay cifras oficiales de los heridos ni una explicación clara de qué detonó la crisis: «si se trató de un conflicto entre la población penitenciaria o, al contrario, fue un ataque de los custodios hacia los privados de libertad».

El pasado 21 de abril, el Ministerio para el Servicio Penitenciario informó que cinco presos murieron un día antes tras un motín en la cárcel de Yare, después de que familiares y ONG denunciaran una situación irregular en ese centro y la Fiscalía anunciara el inicio de una investigación.

La cartera de Estado detalló entonces que «se suscitó una riña entre privados de libertad que devino en un motín en el Centro Penitenciario Región Capital Yare III», establecimiento «de máxima seguridad» que, según un comunicado oficial, está «destinado al resguardo de lideres negativos y miembros de bandas criminales».

Además, identificó a los fallecidos como Keivin Matamoros, Eliecer Córdaba, Erkin Ramos, José Andrade y Jean Carlos Jiménez.

La cartera de Estado aseguró entonces que el Ministerio Público comenzó una investigación para determinar las causas exactas de lo ocurrido. EFE

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