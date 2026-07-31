ONG venezolana exige traslado de presas que se mantienen en cárcel afectada por sismos

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Caracas, 31 jul (EFE).- La ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) exigió este viernes el traslado de al menos 25 mujeres que se mantienen en una cárcel del estado La Guaira que fue afectado por el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 del pasado 24 de junio.

«Exigimos la intervención inmediata del Retén de Caraballeda y el traslado urgente de las mujeres privadas de libertad a instalaciones que cumplan con las condiciones mínimas establecidas por la legislación nacional y los estándares internacionales de derechos humanos», señaló la ONG en una nota de prensa.

La organización sostuvo que durante semanas las reclusas estuvieron en el lugar sin agua potable y con pocos alimentos que recibían de sus familiares.

Fue un mes después del desastre, prosiguió, que se empezó a restablecer el servicio de agua que sirve para que las mujeres allí detenidas puedan asearse pero no para su consumo.

Una de las paredes de la cárcel, ubicada en el estado más afectado por los terremotos, colapsó con el doble sismo y, de acuerdo al OVP, aún no ha sido reparada por las autoridades.

El Ejecutivo cifra en al menos 856 los edificios afectados y en 190 los que colapsaron como consecuencia de los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron la zona norte del país caribeño, que dejaron más de 5.500 muertos, al menos 16.740 heridos y cerca de 18.000 personas sin vivienda.

Hasta la fecha, el Gobierno venezolano no ha ofrecido un balance sobre la situación de las cárceles en el país tras los terremotos. EFE

sc/eav