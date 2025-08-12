ONG venezolana informa sobre el traslado de activista Grajales a una prisión para mujeres

Caracas, 12 ago (EFE).- La ONG venezolana Provea, dedicada a la defensa de los derechos humanos, informó este martes que la activista del colectivo SurGentes Martha Grajales fue trasladada al Instituto Nacional de Orientación Femenina, en el estado Miranda (norte), cercano a Caracas, luego de permanecer en un centro policial en la capital desde el pasado viernes, cuando fue detenida.

A través de X, Provea compartió un video en el que el esposo de la activista, Antonio González, informó que pudo conversar con Grajales por teléfono, luego de cuatro días sin comunicación, según denunció.

«Me informó que fue tratada con respeto y que se encuentra bien. Mandó fuerzas para la lucha. Me pidió que transmitiera que tiene mucha fuerza, que está convencida de que la lucha por los derechos humanos en Venezuela es una lucha justa y correcta», indicó González.

Asimismo, señaló que la activista envió «palabras de aliento» a los familiares de presos políticos que integran el Comité de Madres en Defensa de la Verdad, colectivo que fue agredido el pasado martes mientras realizaban una vigilia en las inmediaciones del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en Caracas, por sus parientes arrestados.

Grajales fue detenida después de participar en un acto a las afueras de la ONU, en Caracas, para rechazar las agresiones que sufrieron familiares de presos.

Este lunes, la Fiscalía acusó a la activista de los presuntos delitos de incitación al odio, conspiración con Gobierno extranjero y asociación, lo que para SurGentes representa un «montaje judicial».

En este sentido, señaló que el acta policial que «sirve de sustento a la orden de captura» contra su activista «consiste únicamente en la reseña y análisis que un funcionario de policía hace de una visita policial (‘ciberpatrullaje’) al sitio web de SurGentes (www.surgentes.org.ve) en el que se reseñan movilizaciones populares por la exigencia de derechos».

«El acta agrega una interpretación que señala que tales protestas forman parte de un intento de desestabilizar al Gobierno venezolano orquestado por intereses foráneos», añadió. EFE

