ONG venezolana informa sobre excarcelación de joven de 16 años detenida hace siete meses

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Caracas, 18 may (EFE).- La ONG venezolana Cecodap anunció este lunes que una adolescente de 16 años, detenida desde hace siete meses, recibió una boleta de excarcelación con medidas cautelares, luego de que en abril pasado un tribunal le negara la amnistía.

«Samantha Hernández regresa hoy a casa. Su familia confirmó que la adolescente ya tiene boleta de excarcelación y esta noche, 18 de mayo, salió de la entidad de atención en la que permaneció recluida de forma arbitraria durante siete meses», indicó la organización en un mensaje publicado en X.

Cecodap explicó que la joven fue detenida el 19 de noviembre de 2015 por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) en su casa, cuando acababa de llegar de la escuela.

«Samantha es hermana de un militar disidente. Su familia ha sido perseguida y siguen privados de libertad su tío, su hermana mayor y un primo», añadió.

En abril pasado, la ONG denunció que un tribunal con competencia en terrorismo negó la amnistía a la adolescente de 16 años, por lo que pidió entonces a las autoridades revisar este caso al considerar que está en juego la vida, la dignidad y el desarrollo de una joven «frente al poder punitivo del Estado».

El coordinador general de Cecodap, Carlos Trapani, señaló en ese momento que el tribunal argumentó que por tratarse de terrorismo, la amnistía no puede aplicarse, pero dijo que la ley no funciona así, porque «no excluye delitos por su nombre sino por su naturaleza».

Trapani dijo que el elemento más delicado en este caso es que se trata de una adolescente por lo que cambia el estándar jurídico, ya que en la justicia penal para los menores de edad, el sistema no está diseñado para castigar sino para proteger, educar y favorecer la reintegración.

Cada decisión debe evaluar cómo impacta en su desarrollo, su salud mental, su entorno familiar y proyecto de vida, agregó.

La Ley de Amnistía contempla un período de 27 años, desde 1999 -cuando el chavismo llegó al poder-, pero establece que se concederá a personas vinculadas con 13 «hechos» ocurridos en 13 años distintos, lo que excluye el resto del período establecido, así como casos relacionados con operaciones militares y otros delitos, como corrupción, homicidio y violaciones de derechos humanos. EFE

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