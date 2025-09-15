The Swiss voice in the world since 1935

ONG venezolana pide a España su «influencia» para la liberación de los presos políticos

Caracas, 15 sep (EFE).- La ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP) pidió este lunes a España su «influencia y liderazgo» para que se impulse la liberación de los presos políticos en Venezuela por «vía diplomática».

Entre los 823 presos políticos hay 20 ciudadanos españoles de los 91 extranjeros o con doble nacionalidad, según cifras de la ONG Foro Penal, indicó CLIPP.

«Creemos que, desde la diplomacia multilateral, pública y promotora de derechos humanos el Gobierno de España puede utilizar su rol como Estado parte de tratados clave para impulsar la liberación de los presos políticos en Venezuela», señaló la ONG en un documento, que fue entregado en la Embajada de España en Caracas, la primera parada de la nueva ‘Ruta global por la justicia’.

Asimismo, la organización indicó que España «tiene la base legal para denunciar el aislamiento prolongado y las condiciones inhumanas, considerándolas una forma de tortura», al ser firmante del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención contra la Tortura.

«A través de la negociación y mediación, España podría facilitar un espacio para que el Gobierno venezolano y las organizaciones de víctimas encuentren una solución humanitaria y de justicia», propuso CLIPP.

De igual forma, solicitó a España denunciar «públicamente y de manera contundente el aislamiento prolongado y las desapariciones forzadas como prácticas violatorias de los derechos humanos» que asegura se producen en Venezuela.

También, «proponer y apoyar la creación de una Comisión Internacional que supervise la situación de los presos políticos en Venezuela, garantizando la visita de sus miembros a los centros de reclusión para verificar las condiciones y exigir el cumplimiento de las Reglas Mandela».

Entre los miembros de CLIPP que presentaron el documento estaba Andreína Baduel, activista de derechos humanos y hermana del detenido Josnar Baduel, que denunció persecución y asedio por parte del Gobierno del presidente Nicolás Maduro contra los presos políticos.

A su lado, Aurora Silva, esposa del activista político Freddy Superlano, también detenido, afirmó que «el miedo y silencio» es el «peor enemigo en este momento» y, por tanto, «la única opción» es no rendirse «hasta lograr la libertad de todos los presos políticos».

Silva advirtió de que hay alrededor de 80 personas en prisión que necesitan atención médica «inmediata», y añadió que, si no la reciben, «estaremos en las próximas semanas, lastimosamente, en presencia de otras muertes bajo custodia».

La ‘Ruta global por la justicia’ es la segunda de una serie de concentraciones convocadas este año por el CLIPP. Esta semana, tiene prevista la visita a otras sedes diplomáticas y finalizará el viernes en la Embajada de Italia en Caracas.

Baduel aseguró que esta actividad se está replicando en «varias ciudades» en el extranjero durante «toda la semana». EFE

