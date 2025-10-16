ONG venezolana pide al papa León XIV interceder por la libertad de los presos políticos

Caracas, 16 oct (EFE).- La ONG venezolana Foro Penal envió una carta al papa León XIV, publicada este jueves, en la que solicita su «intervención» para promover la liberación de presos políticos en el país suramericano.

La organización explicó, en una nota en la que publicó la misiva, que actualmente hay 845 detenidos por motivos políticos, 742 hombres y 103 mujeres. De este total, 841 son adultos y 4 menores de edad y en este grupo hay 97 extranjeros o que tienen doble nacionalidad.

Asimismo, 689 permanecen arrestados sin condena, muchos «bajo detención preventiva prolongada, en contravención de la ley y del derecho internacional».

«Además, 37 personas se encuentran en situación de desaparición forzada, lo que constituye una grave violación de los derechos humanos», apuntó.

El Foro Penal hizo este llamado al papa León XIV en vísperas de la canonización del médico José Gregorio Hernández y la religiosa Carmen Rendiles, el próximo 19 de octubre.

Para la organización, este hecho representa «una oportunidad para inspirar fe, reconciliación, perdón y libertad, valores esenciales para la paz en Venezuela».

«Con esta solicitud pedimos al papa León XIV que acompañe esta histórica ceremonia con un mensaje de paz, justicia y libertad. Queremos que cada venezolano pueda vivir este momento de fe con el corazón libre y sin miedo», sostuvo el director vicepresidente de la ONG, Gonzalo Himiob.

El pasado 11 de octubre, una treintena de venezolanos, en su mayoría familiares de presos políticos y activistas de derechos humanos, oraron en una plaza de Caracas a sus próximos dos santos como parte de una campaña que busca la liberación de los presos políticos en el país.

La activista Andreína Baduel indicó entonces a EFE que en la campaña ponen un «especial énfasis en los presos políticos que están muy enfermos» y «necesitan atención médica especializada y oportuna», que son «alrededor de 80», entre los que citó a su hermano Josnars Adolfo Baduel, detenido desde 2020.

La semana pasada, la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) publicó un comunicado en el que consideró la canonización de ambos beatos como «una ocasión propicia para que las autoridades del Estado dicten medidas de gracia que permitan recobrar la libertad a los encarcelados por razones políticas».

A juicio de la Iglesia venezolana, esta medida favorecería la tranquilidad y armonía de los familiares y allegados de los presos políticos, así como de la «sociedad entera».

Por su parte, el Gobierno de Nicolás Maduro y la Fiscalía General niegan que en el país haya presos políticos e insisten en que están detenidos por cometer diversos delitos. EFE

