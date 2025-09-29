The Swiss voice in the world since 1935
ONG venezolana pide anulación de proceso judicial de su coordinadora, presa hace 400 días

Caracas, 29 sep (EFE).- La ONG venezolana Súmate, dedicada a asuntos electorales, reiteró este lunes que su coordinadora nacional de Formación, Nélida Sánchez, está «detenida injustamente» desde hace 400 días, por lo que pidió la anulación del proceso judicial, al asegurar que está «viciado».

En su cuenta en X, Súmate solicitó que a Sánchez se le respeten sus «garantías y derechos humanos establecidos en la Constitución y leyes» de Venezuela.

«Ante las numerosas y graves irregularidades cometidas en este proceso judicial en su contra, el Estado venezolano está obligado a intervenir, lo cual implica su anulación por estar viciado de absoluta nulidad», afirmó.

De igual forma, la ONG añadió que el Estado debe proceder a las «acciones reparadoras de los daños morales y físicos ocasionados» a Sánchez ante la que describió como una «privación injusta» de la libertad de la activista «en este período de un año y un mes».

Súmate ha denunciado en varias ocasiones que el proceso judicial contra Sánchez «está viciado de nulidad absoluta» debido -según ha explicado- a que un tribunal admitió cinco cargos «promovidos por la Fiscalía y ordenó su enjuiciamiento con base en pruebas forjadas en el acta policial del Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional)».

Sánchez -detenida el 26 de agosto de 2024 por funcionarios del Sebin- enfrenta los presuntos delitos de instigación al odio, asociación para delinquir, conspiración, traición a la patria y terrorismo, que Súmate asegura no cometió.

La detención de la activista se produjo en el contexto de la crisis política que se desató en Venezuela después de la controvertida reelección de Nicolás Maduro en las presidenciales del 28 de julio del año pasado, un momento en el que la mayor coalición opositora, que denuncia «fraude» electoral, alertó sobre el aumento de la «persecución» y «represión» por parte del chavismo.

En septiembre de 2024, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de la integrante de Súmate, al considerar que se encuentra en «una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos».EFE

