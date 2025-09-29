ONG venezolana pide que se publique «de manera inmediata» decreto de conmoción externa

3 minutos

Caracas, 29 sep (EFE).- La ONG venezolana Acceso a la Justicia pidió este lunes que el Gobierno de Venezuela publique «de manera inmediata» el decreto de conmoción externa que, de acuerdo a la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, fue firmado por el mandatario Nicolás Maduro ante las que denuncia como «amenazas» de Estados Unidos, que mantiene un despliegue naval en el mar Caribe.

«El estado de conmoción exterior, al tratarse de un estado de excepción, implica la restricción de garantías a ciertos derechos, por lo que es importante que se produzca de manera inmediata su difusión en Gaceta Oficial, a fin de que la ciudadanía conozca su contenido», señaló la organización en una publicación en X.

Acceso a la Justicia indicó que, según lo que establece el artículo 22 de la Ley Orgánica de Estados de Excepción, este decreto entrará en vigencia «una vez dictado por el presidente de la república, en un Consejo de Ministros, y deberá ser publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y difundido en el más breve plazo por todos los medios de comunicación social».

«De acuerdo a esta disposición legal, el estado de excepción decretado ya entró en vigencia, pues basta con que sea dictado por el presidente en Consejo de Ministros, para que tenga validez. Sin embargo, aún los venezolanos desconocen los límites y restricciones de este decreto», apuntó.

Este lunes, la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, informó que Maduro firmó un decreto de conmoción externa ante las que denuncia como «amenazas» de Estados Unidos y que «se activaría de manera inmediata» en caso de «cualquier tipo de agresión» contra el país suramericano.

La funcionaria explicó que este decreto «le da poderes especiales al jefe de Estado para actuar en materia de defensa y seguridad» en caso de que EE.UU. «se llegara a atrever a agredir» a Venezuela, cerca de cuyas aguas el país norteamericano mantiene un despliegue militar para, según la Administración de Donald Trump, combatir el narcotráfico, pero que Caracas denuncia como un plan para provocar un «cambio de régimen».

La también ministra de Hidrocarburos aseguró, en una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), que el decreto «se activaría de manera inmediata» si las fuerzas militares estadounidenses «se atreviesen» a llevar a cabo «cualquier tipo de agresión».

En ese escenario, prosiguió, Maduro tendría «facultades especiales» para, por ejemplo, movilizar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en todo el territorio, tomar militarmente y de manera inmediata la infraestructura de los servicios públicos, así como de la industria de los hidrocarburos y de las empresas básicas, para garantizar su «pleno funcionamiento», y activar «todos los planes de seguridad ciudadana».

El jefe de Estado también pudiera tomar medidas como el cierre de las fronteras terrestres, marítimas y aéreas en resguardo, dijo, de la integridad territorial venezolana.

La Constitución venezolana establece que podrá decretarse el estado de conmoción interior o exterior «en caso de conflicto interno o externo que ponga seriamente en peligro la seguridad de la nación, de sus ciudadanos y ciudadanas o de sus instituciones». EFE

sc/lb/rrt