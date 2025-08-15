ONG venezolana Provea presenta acción de amparo en favor de un activista detenido en mayo

Caracas, 15 ago (EFE).- La ONG Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) presentó este viernes una acción de amparo en favor de su activista Eduardo Torres, quien, según la organización, ha sufrido «la constante violación al debido proceso y derecho a la defensa» desde su detención en mayo. Provea explicó en un mensaje en X que el recurso fue planteado ante la Corte de Apelaciones con Competencia en Terrorismo, del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) venezolano.

Según esta ONG, el Tribunal Especial Tercero de Primera Instancia contra Terrorismo «permanentemente se ha negado a permitir la designación y juramentación de los abogados de confianza» para Torres.

Lo anterior, señala, representa una violación al «Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y a la propia jurisprudencia de la Sala Constitucional del TSJ».

Torres, quien es abogado y miembro del equipo de exigibilidad legal de Provea, fue detenido en Caracas el pasado 9 de mayo y sometido -según ha denunciado la organización- a una situación de «desaparición forzada».

Provea asegura que el activista permanece recluido desde entonces en El Helicoide, la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

Torres es beneficiario de medidas cautelares de protección otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), recordó la ONG. EFE

