ONG venezolana reporta la excarcelación de seis presos políticos tras el doble terremoto

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Caracas, 15 jul (EFE).- La ONG venezolana Foro Penal informó este miércoles que seis presos políticos han sido excarcelados tras el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 que afectó la zona norte del país suramericano, entre ellos el exdiputado opositor José Sánchez ‘Mazuco’, detenido desde septiembre de 2024.

Entre los excarcelados también están Adrián De Gouveia, Enyerbeth Porras, Jackson Vera, Adolfo Torres y José Ramón Carabela, de acuerdo con un listado publicado en X por el director presidente de Foro Penal, Alfredo Romero.

Sánchez ‘Mazuco’ fue detenido el 30 de septiembre de 2024, de acuerdo con la ONG, en medio de la crisis por los comicios presidenciales de julio de ese año, en los que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó la victoria de Nicolás Maduro, mientras que la oposición mayoritaria denunció fraude al asegurar que el ganador fue su candidato, Edmundo González Urrutia.

En octubre de 2024, su familia denunció que desconocía el paradero del exdiputado, quien fue detenido en el estado Zulia (noroeste, fronterizo con Colombia), cuando era asistido por un mecánico luego de que su carro se accidentara.

En ese momento, los familiares dijeron que Sánchez no tenía participación política de «ningún tipo» y que se estaba dedicando a algunas actividades comerciales de tipo privado.

Foro Penal registró que el exlegislador estuvo detenido en el Internado Judicial Rodeo I, en el estado Miranda (norte).

Entretanto, Adolfo Torres, de 59 años, es un exgerente de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) Occidente, quien permanecía detenido desde septiembre de 2017.

Torres se desempeñaba como gerente de PDVSA en el estado Zulia (noroeste, fronterizo con Colombia) y fue detenido por participar en un supuesto «sabotaje a la industria petrolera», dijo a EFE Gonzalo Himiob, director vicepresidente de Foro Penal.

Según detalló la ONG, Torres fue detenido, junto a otros directivos, y acusado de asociación para delinquir, daños a la industria petrolera con siniestro, tráfico ilícito de material estratégico y otros delitos.

De acuerdo con Foro Penal, en Venezuela hay 371 presos políticos, de los cuales 346 son hombres y 25 mujeres. El Gobierno de Venezuela niega que haya personas detenidas por esos motivos y asegura que están en prisión porque cometieron delitos, una afirmación que rechazan varias ONG y partidos opositores. EFE

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