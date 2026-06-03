ONG venezolana tilda de «alarmante» resultado de investigación de muerte de preso político

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Caracas, 2 jun (EFE).- La ONG venezolana Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) consideró este martes como «alarmante» el comunicado de la Fiscalía con el resultado de la investigación sobre la muerte en prisión del preso político Víctor Quero Navas, que causó conmoción en el país al ser confirmada por el Gobierno meses después de ocurrida, pese a las denuncias de que permanecía en paradero desconocido.

«Es alarmante que el Ministerio Público (MP, Fiscalía) pretenda hacer pasar un comunicado de pocos párrafos como el resultado definitivo de una investigación real del caso Víctor Quero Navas», indicó la ONG en X.

Asimismo, dijo que el documento publicado por la Fiscalía solo puede ser aceptable si se asume como un avance preliminar porque de lo contrario, sostuvo, se está ante un intento de «carpetazo que carece del más mínimo rigor».

«Lejos de esclarecer la muerte de Víctor Quero, el pronunciamiento oficial genera más preguntas que respuestas y parece redactado para blindar la opacidad estatal», añadió.

El JEP señaló que el comunicado despacha el fallecimiento sugiriendo una causa médica, pero evade la responsabilidad penal del Estado.

«Si Quero murió por una enfermedad, la obligación es demostrar que si recibió la atención médica debida o si existió una omisión de socorro por parte del personal de custodia, algo que el comunicado ni siquiera menciona», apuntó.

Para la ONG, el punto más grave del comunicado es el «silencio cómplice» sobre los 16 meses en los que la madre de Quero, Carmen Teresa Navas, recorrió instituciones sin recibir información del paradero de su hijo.

A su juicio, el MP ignora «deliberadamente» la cadena de responsabilidades de funcionarios de su institución, la Defensoría del Pueblo, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, el Poder Judicial y el Ministerio para el Servicio Penitenciario.

El JEP exigió una investigación exhaustiva que rinda cuentas por la «desatención médica» y que lleve a la justicia a cada funcionario responsable «de la desaparición y el ocultamiento de Víctor Quero».

La Fiscalía dijo este martes que no se evidenciaron «lesiones traumáticas» en el cuerpo de Víctor Quero, en un comunicado publicado en redes sociales.

«La necropsia de ley, así como los estudios histológicos, toxicológicos y demás experticias complementarias, permitieron dictaminar que el deceso se produjo por un tromboembolismo pulmonar. No se evidenciaron lesiones traumáticas en el cadáver», señaló el MP.

Asimismo, indicó que, luego de los estudios correspondientes, se evidenció una «data de muerte aproximada de 10 meses a 1 año».

El pasado 7 de mayo, el Ministerio para el Servicio Penitenciario informó que Quero Navas estuvo recluido en la cárcel El Rodeo I desde el 3 de enero de 2025 y que había sido trasladado a un hospital el 15 de julio del mismo año, tras presentar «hemorragia digestiva superior y síndrome febril agudo».

Según el comunicado oficial, falleció casi diez días después por «insuficiencia respiratoria aguda secundaria tromboembolismo pulmonar».

ONG, partidos políticos y activistas cuestionaron que el Estado informara sobre la muerte del preso político diez meses después, pese a la reiterada búsqueda de su madre, y han exigido una investigación con ayuda internacional. EFE

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